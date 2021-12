“Storia di una f*** fotonica” Emma Marrone, mix di stile e seduzione: il tacco 12 e la posa ammiccante fanno perdere la testa – FOTO

Emma Marrone, la cantante svela la vita da camerino. Con un look autunnale assolutamente trendy, i fans ne elogiano stile e seduzione.

Emma Marrone è sicuramente tra le cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano. Un talento sbocciato ad “Amici” e che ancora oggi regala tante emozioni. L’artista ha l’incredibile pregio di unire talento, bravura, grinta e soprattutto una personalità limpida, così per come la si vede: o la si ama o la si odia.

Il pubblico certamente la ama, questo è confermato non solo dall’elevato numero di followers che la seguono sui social ma anche per il suo ruolo come giudice al famoso talent – “X Factor” – dove trasmette ai cantanti la sua esperienza, sempre ovviamente unita a quella passione viscerale per la musica capace di farle smuovere il mondo.

Emma Marrone, stilosa e sexy: i fans ne elogiano la seduzione

“Storie di camerini. Capelli lunghissimi. (Forse troppo) E di un tacco 12 camuffato bene 🤫” Emma Marrone con la sua forte vena autoironica commenta così un outfit stagionale che le sta benissimo. L’artista infatti è super trendy: a parte le scarpe che non si vedono, quello che balza all’occhio di ogni appassionata di moda è sicuramente il pantalone.

La zampa ampia, una reminiscenza dei tempi passati di un capo beige che diventerà sicuramente un must. Verde il maglione sopra abbinato che fa anche natalizio e trasmette tanto calore. Emma appare con un trucco leggerissimo – dalle tinte nude – e dei capelli che sono lasciati fluenti. Proprio sulla chioma la cantante ha ammesso che sono troppo lunghi, chissà che non voglia cambiare look.

I commenti sono numerosissimi, in primis i fans la avvertono di non tagliare i capelli che le stanno bene e poi c’è chi appunto sottolinea quanto la cantante sia stilosa “Storia di una f*** fotonica” commenta una fan alludendo alla bellissima presenza della cantante dalla voce potente e che speriamo di vederla – così scrivono anche sotto al post – al “Festival di Sanremo”.