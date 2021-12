La magnifica ex attrice naturalizzata italiana ha mandato tutti al tappeto: il suo ultimo post ha causato una strage!

La favolosa modella ungherese ha dato il meglio di sé nell’ultimo post condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram: esso comprende cinque foto da serie A!

Nelle immagini Eva posa come una diva su una scalinata, sfoggiando un look total white, con un vestitino più corto davanti e più lungo dietro ed un paio di sandali con un tacco medio – basso: spettacolo puro!

Nella didascalia degli scatti, la splendida showgirl ha riportato una citazione, successivamente tradotta anche in lingua inglese: “La lontananza che rimpicciolisce gli oggetti per l’occhio, li ingrandisce per il pensiero“.

Ecco, dunque, il post che ormai è finito sulla bocca di tutti…

Eva è la bellezza in persona: più passano gli anni e più ringiovanisce… diciottenni scansatevi tutte!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

La fantastica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ ha lanciato la bomba: il suo ultimo IG post ha scatenato il panico sui social network!

Nella prima immagine del post la magnifica fashion blogger posa seduta con le gambe piegate su due differenti gradini, mentre mette una mano tra i capelli, guarda l’obbiettivo della fotocamera e assume un’espressione decisa e grintosa… come si fa a non innamorarsene?

Il post ha riscosso un gran successo, ottenendo migliaia e migliaia di mi piace e tantissimi commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Attraente!“; “La dea della bellezza e sei pure molto sexy”; “Col bianco sei ancora più radiosa”; oppure “Sei uno splendore: bellissima!”.

La popolarità della famosa ex naufraga dell’Isola dei famosi cresce ogni giorno sempre di più: il suo profilo Instagram è ormai arrivato a contare più di un milione di followers.