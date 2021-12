Diletta Leotta scuote i social con il suo outfit in pelle. Davanti all’albero di Natale la giornalista è super sensuale

Diletta Leotta negli stadi ci sta, per lavoro, quasi tutti i giorni, e sa cosa significa essere a contatto con i tifosi ed un pubblico prettamente maschile. Ecco perché è stata tra le primissime a schierarsi in sostegno di Greta Beccaglia, la giornalista che è stata molestata fuori dallo stadio Carlo Castellani mentre stava facendo solo il suo lavoro.

“Nella giornata in cui si ricordano le violenze sulle donne, voglio esprimere la mia solidarietà alla giornalista che è stata vittima di gesti intollerabili e riprovevoli – ha tuonato la giornalista di Dazn direttamente dallo stadio San Paolo – Ci siamo stancate tutte e tutti. Basta alla violenza sulle donne”. Affianco a lei tutti i calciatori che hanno giocato la partita con un segno rosso sul viso.

Diletta Leotta, aria di Natale in pelle: che sballo

Aria di Natale sul profilo di Diletta Leotta per accogliere al meglio il mese di dicembre. La bella giornalista di Dazn è davanti ad un magnifico albero bianco ed in total black crea un contrasto ancora più acceso. Tutti gli occhi sono puntati su di lei.

Ricorda ai suoi fan che ieri era “Il lunedì più bello dell’anno”. Il suo riferimento è al Cyber Monday, il giorno che negli Stati Uniti indica il lunedì dopo la festa del Ringraziamento ma che a livello di marketing simboleggia il lunedì dopo il Black Friday. L’ultimo giorno di promozioni prima del periodo di Natale. E quale miglior testimone se non proprio lei.

Come sempre l’interesse dei suoi follower è tutto per l’ex di Can Yaman. Per lei tantissimi commenti ad un outfit easy. Quello che piace molto sono i pantaloni in pelle che la Leotta ha scelto per l’occasione. A vita alta e con due legacci in vita.

Fioccano i complimenti per la giornalista che manda in tilt Instagram e c’è chi addirittura dice: “Per te farei anche la quinta dose”.