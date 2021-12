Federica Nargi ha deciso di far sognare i suoi followers condividendo uno scatto in cui indossa una camicia super sexy: salta il bottone, fuoriesce il décolleté!

Federica Nargi, con la sua bellezza e sensualità, ha sempre conquistato le attenzioni di telespettatori e di utenti del web con grande facilità. La romana è una donna di grande fascino ed è dotata di un fisico mostruoso. Le sue curve sinuose sono opere d’arte: quando pubblica scatti in cui le piazza in bella forma, il web va in subbuglio.

Questa sera, la 31enne ha deciso di mandare al manicomio tutti i suoi followers condividendo uno scatto paradisiaco. La showgirl e modella indossa una camicia estremamente sexy: il bottone sul décolleté salta e regala una visione meravigliosa.

Federica Nargi, salta il bottone della camicia: fuori il décolleté, da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Federica, questa volta, ha superato tutti i limiti. La showgirl sta sponsorizzando una linea di gioielli e vuole spostare l’attenzione dei suoi followers sulle collane a forma di lettere. Non a caso, in didascalia posta una domanda ben chiara. “Quali sono le vostre lettere del cuore?”, si legge.

Il problema è che i seguaci sono distratti da tutt’altro. La Nargi indossa una camicia esplosiva e super sexy, con il bottone sul décolleté che salta completamente regalando una visione da sogno. Il suo lato A rasenta la perfezione e fa girare la testa a ogni singolo ammiratore. La nativa di Roma è anche truccata alla perfezione: i lineamenti del suo bellissimo viso sono decisamente in risalto.

Federica, quest’anno, è stata una delle concorrenti di ‘Tale e Quale Show’. La classe 1990 non ha brillato per il talento e per la voce ed è stata sommersa dalle critiche, è stata spesso bacchettata da Malgioglio e ha fatto scatenare gli haters. Nonostante ciò, con outftit strepitosi è riuscita a trattenere i telespettatori allo schermo.