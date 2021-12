Federica Pellegrini è distrutta, le cose non vanno come sperato: piangono tutti, anche i genitori – FOTO

Federica Pellegrini, l’ultima gara dell’atleta si è conclusa in maniera inaspettata. La nuotatrice si è lasciata andare ad un pianto inconsolabile

La nuotatrice più amata d’Italia ha portato a termine l’ultima gara della sua carriera nei 200 metri sl. La competizione, nell’ambito dei campionati italiani in vasca corta, ha visto tutto il pubblico in piedi per la favolosa Federica Pellegrini. Si è trattato di una gara importantissima per l’atleta, da lei ribattezzata come “Last Free 200”. Al termine della competizione, gli spettatori hanno assistito ad una scena che non si sarebbero mai aspettati di ammirare. Tutti erano affranti per la nuotatrice, persino i genitori Roberto e Cinzia. Cosa è accaduto?

Federica Pellegrini, la gara non va secondo le previsioni: il pianto inconsolabile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

L’ultima gara di Federica Pellegrini non è sicuramente andata come il pubblico aveva previsto. La competizione tenutasi a Riccione, valida per i campionati italiani in vasca corta, rappresentava l’addio della celebre nuotatrice alle formidabili performances nei 200 m sl. La campionessa olimpica, ancor prima di entrare in vasca, era parsa incredibilmente emozionata.

Gli scatti condivisi mediante la recente fotogallery di Instagram sono la prova della straordinarietà dei momenti vissuti da Federica. Prima di entrare in acqua, la nuotatrice non ha potuto evitare che le lacrime solcassero il suo viso, a riprova del profondo amore che, per sempre, la legherà a questo sport.

Successivamente, l’emozione si è accentuata in virtù del clamoroso trionfo riportato. La Pellegrini si è infatti guadagnata il primo posto, sotto gli occhi increduli di mamma Cinzia e papà Roberto, che non hanno trattenuto le lacrime. Il pubblico di Riccione, notando la commozione di Federica, si è alzato in piedi e le ha tributato un lunghissimo, emozionante applauso. Applauso a cui la Pellegrini ha risposto mimando un cuore con le mani.

Nessuno avrebbe mai potuto prevedere le incontrollabili emozioni che si sono manifestate nel corso della competizione. I followers, pazzi di Federica, le hanno fatto arrivare moltissimi complimenti: “Grazie per quello che ci hai regalato“, “Rimarrai unica e immensa“.