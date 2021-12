Si riscaldano gli animi per quello che succede al “GF Vip” tra Alex Belli e Soleil Sorge. Una donna tuona contro di lui senza precedenti

Tiene banco da diverse settimane ormai, nella casa del “Grande Fratello Vip”, il triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie Delia Duran. Lui la chiama “alchimia artistica” ma agli occhi degli altri è molto ma molto di più.

A poco è servito l’ingresso nella casa di Delia per chiarirsi con suo marito. Non sono passate, infatti, nemmeno 24 ore e lui si è “fiondato” tra le labbra di Soleil. Un bacio artistico a livello formale, quello che i due si sono scambiati, nella realizzazione della Turandot. Reale e appassionato per tutti gli spettatori.

A massacrare Alex Belli ci ha pensato un’ex gieffina, lei che nella casa ci è stata e conosce molto bene l’attore di “Centovetrine” e la moglie.

“GF Vip”, chi si è esposta contro Alex Belli

È stata Guenda Goria ad esporsi in prima persona sulla vicenda che riguarda Soleil Sorge, Alex Belli e sua moglie Delia Duran.

Il bacio che si sono scambiati i due concorrenti è stato chiaro a tutti che non era di scena ma uno scambio reale e appassionato. I due ne hanno approfittato per scambiarsi delle effusioni e lasciarsi andare.

Delia senza parole, in un andirivieni di emozioni, non si è espressa molto. Ma a dire quello che la moglie di Alex Belli non è riuscita a dire ci ha pensato una sua amica ed ex gieffina. Si tratta di Guenda Goria che Delia la conosce molto bene. Il suo futuro marito, Mirko Gancitano, è il migliore amico di Alex Belli. Proprio Guenda sta vivendo la situazione di Delia da vicino ed i suoi sbalzi d’umore.

E così ha approfittato di una domanda posta da un fan nel box di Instagram per dire la sua e tuonare contro il concorrente del “GF Vip” che non si sta comportando per niente bene.

“Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore. Le sue crisi e la sua confusione – ha detto la figlia della Ruta – Finge forza ma è destabilizzata. Trovo non stia proteggendo la donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire”.

E poi ancora: “Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso”.