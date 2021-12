Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i due si sono ritagliati un momento speciale che hanno voluto condividere con i loro fan

In procinto di festeggiare il loro primo anniversario, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a far sognare milioni di fan che non hanno smesso di amarli e supportarli. Si sono innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip ma la prova del nove l’hanno superata solo una volta terminata l’esperienza nel reality. Oggi, più felici e uniti che mai, condividono attimi di vita quotidiana con i loro followers. Lo hanno fatto anche per celebrare una serata speciale.

“Il mio cuore”, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: cena romantica per la coppia

Nonostante i mille impegni lavorativi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono riusciti nel corso dei mesi a trovare il proprio equilibrio, dividendosi tra Roma e Milano. Quando riescono a ritagliarsi dei momenti da passare insieme cercano di condividere anche piccoli attimi con i propri fan, attraverso i loro account social. Lo hanno fatto anche questa volta.

Mentre l’influencer e conduttrice è impegnata con il “GF Vip Party” e l’avvio di nuovi progetti, l’ex concorrente di Tale e Quale Show è stato voluto fortemente da Mara Venier a Domenica In. All’interno del contenitore di intrattenimento domenicale Pretelli ha trovato perfettamente il suo spazio, divertendo il pubblico tra esibizioni musicali e giochi.

Nei giorni di pausa la coppia si riunisce e si gode il tempo a disposizione. Uno di questi momenti è stato catturato da Giulia Salemi che ha condiviso una tenero scatto dei due al ristorante. “Una meritata cenetta per 2“, scrive, mentre il fidanzato commenta: “Il mio cuore“.

Nonostante le numerose indiscrezioni e le speranze dei fan su un possibile fidanzamento o una ipotetica gravidanza, al momento i due giovani sembrano pensare al presente pur avendo ben chiaro di voler costruire un futuro insieme.

Non sono tardati i complimenti da parte di amici e colleghi che hanno commentato la foto condivisa con dolci parole. Tra questi spunta il commento di Stefania Orlando che, seppur accompagnatolo ad alcuni cuori, ha preferito darli un consiglio sul menù della serata: “Fatevi una bella amatriciana“.