Le pagelle e il tabellino di Inter-Spezia e Bologna-Roma, gare in programma in questa quindicesima giornata di campionato.

L’Inter sta vivendo un momento di forma straordinario: nelle ultime tre partite, i nerazzurri hanno pareggiato con il Milan in un derby dominato e hanno vinto contro il Napoli capolista e il Venezia. La squadra di Inzaghi ha recuperato diverso terreno ed è arrivata a ridosso delle prime della classe. A San Siro arriva uno Spezia diciassettesimo in graduatoria.

La Roma, invece, sta faticando e non poco in questo inizio di stagione: nonostante gli innumerevoli problemi, i ragazzi di Mourinho sono comunque quinti e stanno cercando di mantenersi aggrappati ai piazzamenti Champions. A Bologna la sfida non è per nulla semplice: gli emiliani stanno disputando a loro volta un campionato strepitoso.

Inter-Spezia 2-0: le pagelle e il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu 6.5, 14 Perisic; 10 Lautaro 7, 19 Correa All Inzaghi

SPEZIA (5-3-2): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 15 Hristov, 14 Kiwior, 13 Reca; 8 Kovalenko, 7 Sala, 11 Gyasi; 29 Salcedo, 9 Manaj. All: Thiago Motta

Reti: Gagliardini, Lautaro Martinez (su rigore)

Bologna-Roma 1-0 le pagelle e il tabellino

BOLOGNA (3-4-2-1) Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp; Veretout, Diawara, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham

Marcatore: Svanberg