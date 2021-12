Lenzuola e asciugamani, ogni quanto devono essere cambiate? Ti sveliamo il tempo limite

Ogni quanto cambi le lenzuola e le asciugamani? Per una corretta igiene personale c’è un tempo limite oltre al quale non è possibile andare.

Sapevi che le lenzuola del nostro letto e le asciugamani, possono diventare un vero e proprio terreno fertile per germi e batteri? E’ importante conoscere il tempo limite entro il quale non è consigliato andare se non si vuole andare in contro a spiacevoli situazioni che con il tempo potrebbero degenerare e causare problemi al tuo corpo.

A letto trascorriamo moltissimo tempo, secondo una statistica, tra le lenzuola, trascorriamo almeno un terzo della nostra vita e quello che forse non sai, che le calde coperte sono l’habitat ideale per far nascere milioni di piccoli parassiti che di notte pasteggiano sul tuo corpo.

Per quale motivo avviene questo? Il calore, il sudore ed i liquidi corporei che perdiamo ogni notte creano un ambiente caldo ed umido che permettere ad acari e animaletti simili di deporre le uova. Infatti per questa ragione, non è consigliato sistemare immediatamente il letto di primo mattino, la cosa più giusta è aprire le finestre (soprattutto in inverno) e far arieggiare l’ambiente ed il letto disfatto.

Stesso discorso vale per i cuscini, che protetti dalle federe, possono dare vita in un anno a 17 tipi diversi di funghi. Insomma, il nostro letto è una piccola fonte di vita per tutto ciò che fa male al nostro organismo.

Ogni quanto cambiare le lenzuola e le asciugamani?

Stesso discorso vale per gli asciugamani e tutto ciò che utilizziamo per il bagno ( piccole salviettine di spugna – teli da doccia – accappatoi – teli per capelli). Quando utilizziamo gli asciugamani questi si impregnano d’acqua, di capelli, di cellule morte. L’umidità anche in questo casa la fa da padrona e da la possibilità a funghi, germi e batteri di proliferare.

Naturalmente tu non vedrai ad occhio nudo queste piccole colonie che brulicano sulle tue lenzuola o le tue asciugamani, ma fidati che ci sono. Puoi rimediare a questi inconvenienti cambiando spesso il letto e affini, ma ogni quanto?

Per avere un letto pulito libero da ogni tipo di vita, è consigliato cambiare le lenzuola, le federe e le coperte ogni 10 giorni. E’ bene che tu segua dei lavaggi specifici per sanificare i tessuti, non servono grandi accorgimenti o detersivi troppo costosi. Al normale sapone che utilizzi, puoi aggiungere qualche cucchiaio di bicarbonato o un bicchiere di aceto di mele. Questi sono due disinfettanti naturali, noterai che differenza.

Stesso discorso vale per asciugamani e affini, è opportuno cambiare tutto quello che utilizzi per l’igiene della tua persona in maniera periodica. Non superare mai i tre giorni. Lava tutto in lavatrice utilizzando anche in questo caso il bicarbonato o l’aceto di mele. Oltre a disinfettare tutto la spugna non puzzerà di umido, come spesso purtroppo accade.

Basta veramente poco per vivere in un ambiente sano e privo di germi e batteri. Non superare il tempo limite, ne va della tua salute.