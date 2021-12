Luciana Littizzetto, in abito da sposa sorprende tutti: al suo fianco un uomo mai visto – FOTO

Luciana Littizzetto regala un colpo di scena clamoroso su Instagram: la comica e attrice si mostra in abito da sposa, ecco con chi è

Quella di Luciana Littizzetto è stata una lunga carriera, che l’ha portata a essere una delle cabarettiste più apprezzate in Italia. E dire che la comica torinese, agli inizi, non aveva intrapreso questa strada con grande decisione.

Da giovane, è stata per lungo tempo una insegnante di musica. Ma è arrivato il richiamo del mondo dello spettacolo, irresistibile, e nei primi anni ’90 è arrivata la svolta.

Lo stile ironico di Luciana è da sempre fortemente riconoscibile, un’impronta ormai diventata iconica. La sua simpatia e le sue doti l’hanno imposta come uno dei personaggi televisivi più amati, anche per la sua semplicità che la fa sembrare, per i telespettatori, una di famiglia.

Per vent’anni, Luciana è stata fidanzata con Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite, ma senza mai sposarsi. Ora, sul suo profilo Instagram, fa però la sua comparsa, a sorpresa, un abito da sposa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Luca Marin, dopo tanto tempo parla della ex Federica Pellegrini: “l’ho trovata a letto proprio con lui”

Luciana Littizzetto, l’eleganza in abito bianco e la dedica speciale alla sua dolce metà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Diletta Leotta e il trionfo degli anni 80: la giacca bomber più rock della stagione

La compagnia è davvero speciale. E’ quella del suo collega Fabio Fazio, che quest’oggi compie 57 anni.

Nessun matrimonio in vista, ma una dedica particolare, con una immagine iconica, dei due vestiti in abito da cerimonia, come avvenne a Sanremo nel 2014 in un celeberrimo sketch. Il rapporto tra Luciana e Fabio va ben oltre la semplice stima professionale, visti i lunghi trascorsi a ‘Che tempo che fa’.

Luciana non perde il suo tocco comico e anche nel fare gli auguri all’amico di sempre regala un momento esilarante, scrivendo:

Buon compleanno mia dolce metà. Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà

Un siparietto che strappa un sorriso ai fan di entrambi, accorsi sul profilo di Fazio per augurargli a propria volta buon compleanno.