Un fenomeno che continua a conquistare il mondo intero: i Maneskin non si fermano e annunciano un evento che li vedrà volare lontano

Si sta per concludere un anno davvero speciale iniziato con la vittoria al Festival di Sanremo e proseguito con quella all’Eurovision Song Contest, fino alla conquista del mondo intero. I Maneskin con il loro talento, la loro musica e le loro personalità, hanno fatto breccia nel cuore di milioni di fan riuscendo a sfondare anche i mercati discografici esteri. Dall’Europa all’Inghilterra fino all’America, la band italiana raccoglie successi e gratificazioni e si prepara a un 2022 che si prospetta altrettanto incredibile.

La band vola alto: l’annuncio dell’evento che li vedrà protagonisti scatena i fan

Continua la loro promozione in America, come dimostra l’ospitata a The Voice dove si sono potuti esibire davanti ai giudici americani, tra i quali spiccano i nomi di Ariana Grande e John Legend. Nel frattempo però i Maneskin continuano ad annunciare nuove date per l’anno prossimo che li vedranno impegnati in diversi festival in giro per il mondo.

Tra gli eventi già confermati e comunicati al pubblico troviamo il noto Lollapalooza che li vedrà a Stoccolma il prossimo luglio. Ma quest’ultimo non sarà il solo festival nel quale i fan avranno modo di scatenarsi sulle note della loro musica. I Maneskin saranno infatti presenti anche al Nova Rock Festival in Austria, al Rock Werchter in Belgio, al Pink Pop Festival in Olanda e all’Opener Festival in Polonia.

Oltre alle date del tour con il quale porteranno i loro brani in giro per il mondo, i Maneskin si preparano a un 2022 davvero ricco di impegni. A quelli già noti se ne aggiungo ora un altro, piuttosto prestigioso.

Si tratta del Rock in Rio, uno dei più grandi eventi musicali tenutosi in Brasile e che vedrà proprio la band italiana tra gli ospiti. Si esibiranno a Rio De Janeiro l’8 settembre 2022 insieme a nomi di spicco della scena internazionale. Tra gli artisti già annunciati troviamo i Coldplay, i Bastille e i Guns’ N’ Roses.

Oltre ai singoli di successo che continuano a dominare le classifiche con molte probabilità i Maneskin avranno modo di eseguire live anche le tracce del loro nuovo album, che il pubblico potrebbe poter ascoltare già entro metà dell’anno nuovo.