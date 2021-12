Disarmante sorpresa per il pubblico da parte del concorrente al “GF Vip” Manuel Bortuzzo: il futuro dell’ex nuotatore è già deciso.

E’ un posto di certo riservato ai favoriti del popolare reality del “Grande Fratello Vip” quello dell’ex nuotatore Manuel Bortuzzo. A folgorare i telespettatori sarà un annuncio esplosivo proveniente dall’esterno della casa più seguita della penisola, e poi dal suo stesso conduttore. A riguardo del futuro evidentemente già prossimo del giovane coinquilino di origini triestine.

Se in queste settimane l’altalena sentimentale tra Manuel e Lulù non a smesso talvolta di tenere sulle spine i seguaci del reality condotto da Alfonso Signorini, già mentalmente proiettati al prossimo mese di marzo per scoprire chi vincerà quest’edizione, un nuovo colpo di scena si è fatto strada. Ed è ora pronto a mescolare nuovamente le carte in ballo.

Manuel Bortuzzo sorpresa sulla fine del “GF Vip”. Sa già tutto e il futuro gli riserva una promessa

Ad annunciare ufficialmente la decisione di Manuel è il padre del ragazzo. Il quale vorrà spiegare come le aspettative sul futuro del figlio si stiano questa volta tramutando in realtà. E virando in questo caso, a seguito della sua forse vittoriosa uscita dalla casa, con inatteso fragore sul grande schermo.

“Al momento è lui a decidere se restare sino a marzo” spiega il papà di Manuel. Oppure, se in alternativa, “uscire a metà dicembre“. L’intenzione dell’uomo sembrerebbe perciò quella di lasciare del tutto libera scelta al gieffino, ma senza voler tenere all’oscuro il pubblico del nuovo progetto in uscita. “lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film“, esordirà dunque.

“Ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto“, concluderà infine il padre del concorrente al “GF” con entusiasmo. Pare che alcuni accenni ai dettagli della pellicola siano dovuti ad un suo ultimo avvicinamento alla troupe. Durante la settimana appena conclusasi egli si è infatti dimostrato impegnato a concordare con loro alcuni aspetti da voler raccontare sul percorso di vita di Manuel. Il padre successivamente si limiterà ad aggiungere un ultimo, ma saliente, particolare sul film.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

“Mio figlio Kevin farà da controfigura a Manuel mentre nuota. Solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello“.