“Matrimonio a prima vista”, coppia molto amata svela il suo segreto per stare insieme: “Amare è difficile ma…”

Una coppia amatissima dal pubblico a casa ha rivelato in una recente intervista il suo personale modo per condividere all’unisono sentimenti ed emozioni.

La settima stagione di “MAPV Italia” si è conclusa martedì 23 novembre con la messa in onda su Real Time della puntata “E poi (sei mesi dopo)”.

Tanti i colpi di scena, come ad esempio la fine irreparabile della storia tra Dalila Cantagallo e Manuel Felici verso cui molti fan tifavano e speravano fin dall’inizio.

Unica coppia invece che ha deciso di proseguire, quella composta da Jessica Gregorio e Sergio Capozzi che, intervistati da Ultimenotizieflash, hanno chiarito la loro chiave di successo per proseguire nella conoscenza reciproca e crescere come coppia di novelli marito e moglie.

Jessica e Sergio confessano la loro soluzione, “Non è sempre ciò che sembra…”

La psicologa sessuale Nada durante l’ultimo incontro ha confessato a Jessica: “Volevi un uomo più grande perché avevi gli aspetti emozionali frenati. Cercavi in questa figura una sicurezza tale che potesse completare la tua insicurezza. Poi però hai conosciuto Sergio…”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Anna Tatangelo, le parole del figlio di Gigi D’Alessio: la reazione della cantante è senza precedenti

Il giovane bohémien ha infatti fatto subito breccia nel suo cuore e ha dato modo a Jessica di vivere appieno ed in serenità il rapporto. Nell’intervista rilasciata qualche tempo fa hanno svelato cosa si nasconde dietro questa crescita reciproca che ha permesso di costruire la meravigliosa famiglia che sono al momento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Cotto e mangiato”, Agustina Gandolfo bollente: il seno esce dalla scollatura ed è apoteosi pura – VIDEO

“Sapevamo che sarebbe stato difficile ma speravo funzionasse. L’amore è difficile ma noi siamo la dimostrazione che con il giusto sforzo l’esperimento può funzionare”.

Poi l’imprenditrice ha continuato: “L’inizio è stato disastroso, e pensavamo di aver fatto un guaio. Ma le cose poi sono andate diversamente dall’apparenza. Non va mai fatto in maniera frettolosa con aspettative e giudizi affrettati. Penso che io e mio marito non ci siamo piaciuti al primo impatto. Ma poi tutto è cambiato”.