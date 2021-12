Miriam Leone, l’affascinante Eva Kant nel prossimo “Diabolik” al cinema dal 16 dicembre, in una foto che lascia tutti senza fiato. Una bellezza incontenibile.

Miriam Leone, momenti di attesa per la bellissima attrice. Il 16 dicembre debutterà nelle sale cinematografiche con l’attesissimo “Diabolik” film nel quale interpreterà Eva Kant. Un ruolo che la Leone ha amato particolarmente e per il quale ha tinto i capelli per meglio incanalarsi nel personaggio.

Abbandonati – ma solo per esigenze di copione – i capelli rossi, amatissimi dal web, per la bella siciliana anche il biondo le rende giustizia. Qualsiasi look propone è sempre un incanto. I suoi fans la amano anche bionda, molti sperano tuttavia di rivederla nel suo colore originario.

Miriam Leone, Eva Kant non è mai stata così sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Maneskin, la band continua a volare alto: l’incredibile annuncio sulla loro ultima impresa

Bellissima e radiosa l’ex Miss Italia che sarà nella copertina di Elle, la rivista nella quale si parlerà del suo ultimo progetto cinematografico. Miriam si presenta con la chioma bionda ed un outfit luccicante: blazer con paillettes blu scuro e dettagli in oro, una canotta basic nera con ampia scollatura ed un pantalone nero.

“Da domani mi trovate in edicola sul nuovo numero di @elle_italia , cover (bionda!!!!) scattata in una domenica di sole … e sono davvero grata per questa cosa bellissimissima …” questa è una parte di quanto scritto da Miriam proprio sotto il suo ultimo post che in poco tempo ha ricevuto larghi consensi.

“Ti vorrei a casa mia” commenta un fan estasiato dal fascino della bellezza sicula. Dalla sua terra d’origine numerosi i pensieri espressi in dialetto proprio per omaggiare Miriam. Non mancano i riferimenti delle donne – che sono le più critiche – le quali sottolineano ancora una volta come stia meglio rossa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Non vediamo l’ora che esca…” Chiara Ferragni spacco vertiginoso. Lo spettacolo sta per iniziare, mettetevi comodi

Dichiarazioni d’amore, apprezzamenti irripetibili, commenti sull’ennesimo cambio di colore… insomma, non manca proprio nulla. Ma un fan si è distinto, sottolineando come il matrimonio alla ex Miss Italia – celebrato pochi mesi fa – le stia facendo particolarmente bene.