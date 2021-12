Incidente frontale tra auto e furgone: morta una donna, grave il marito

Una donna di 55 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi ieri mattina sulla Sr 308 nel territorio di Loreggia (Padova). Gravemente ferito il marito.

Un morto e un ferito, questo il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri mattina sulla strada regionale 308 nel territorio di Loreggia, in provincia di Padova. A perdere la vita una donna di 52 anni che viaggiava in auto con il marito, un 55enne rimasto gravemente ferito. La vettura, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un furgone, condotto da un uomo, rimasto illeso. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e la Polizia Locale.

Padova, incidente frontale tra auto e furgone sulla Sr 308: morta una donna, grave il marito

Una donna è morta in seguito ad uno spaventoso incidente verificatosi nella mattinata di ieri, martedì 30 novembre, lungo la strada regionale 308 all’altezza di Loreggia, piccolo comune in provincia di Padova.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Violento scontro tra auto e monopattino: morto un 48enne

La vittima è Rosiene Raquel Nascimento Silva Bruno, 52enne di origine brasiliane che viveva a Piombino Dese. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Gazzettino, la donna viaggiava a bordo di una Ford Ka, condotta dal marito, un uomo di 55 anni. Per cause ancora da determinare, l’utilitaria ha invaso la corsia opposta schiantandosi con un furgone, alla guida della quale si trovava un uomo. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla 52enne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente sul lavoro all’interno della sua ditta: imprenditore perde la vita

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del Suem 118 a bordo di diversi mezzi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione per la donna da parte dei medici che alla fine si sono arresi costatandone il decesso. Il marito, rimasto ferito in maniera grave, è stato trasportato presso l’ospedale di Castelfranco Veneto, dove, riporta Il Gazzettino, si trova ricoverato in condizioni critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente del furgone.

Per i rilievi di legge sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che ora dovranno chiarire le cause e l’esatta dinamica del tragico sinistro costato la vita a Rosiene Raquel Nascimento Silva Bruno.