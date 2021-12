PierSilvio Berlusconi non guarda in faccia a nessuno, pronto a cambiare Silvia Toffanin

PierSilvio Berlusconi prevede grandi stravolgimenti a Mediaset che si realizzeranno in tempi brevi. Non è risparmiata nemmeno Silvia Toffanin, sua compagna di vita

Continua la battaglia tra la tv di Stato e le reti private a suon di dati di ascolto e percentuali di share. I risultati si vedono anche in base al lavoro attento e allo studio della programmazione proposta, non solo in termini di qualità dei programmi ma anche di organizzazione del palinsesto.

Per questo motivo PierSilvio Berlusconi, nel suo ruolo di vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset, ha deciso che verrà imposto un cambiamento importante, rivoluzione che modificherà l’assetto attuale e che coinvolgerà anche la sua compagna di vita e madre dei suoi figli, Silvia Toffanin. Scopriamo tutte le novità.

PierSilvio Berlusconi: cosa cambiaerà a Mediaset e che ne sarà di Silvia Toffanin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Dopo la batosta subita da Barbara D’Urso che si è vista eliminare ben due dei tre programmi che conduceva la scorsa stagione, rimanendo alla guida solo di “Pomeriggio Cinque”, arriva per lei un’altra brutta notizia. Verrà infatti sostituita da Simona Branchetti che, nel periodo delle festività natalizie, prenderà il timone di “Pomeriggio Cinque News”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ferruccio Lamborghini, chi è il fratello di Elettra che vive nell’ombra

Il 2022 sarà colmo di novità per il palinsesto Mediaset. Innanzitutto, il talent show di Maria De Filippi “Amici” tornerà in prima serata, cancellando così l’appuntamento domenicale. Stesso destino anche per “Verissimo”, talk show con Silvia Toffanin, che verrà depennato dalla programmazione pomeridiana del dì di festa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Manuel Bortuzzo sorpresa sulla fine del “GF Vip”. Sa già tutto e il futuro gli riserva una promessa

Anche il celebre reality “Grande Fratello Vip 6” subirà delle modifiche. Com’è noto, chiuderà i battenti nel marzo 2022 e nel frattempo la puntata del venerdì sera verrà spostata al giovedì, affrontando però un grande rivale. Si tratta della seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero, serie che ha avuto un enorme successo su Rai 1 tra marzo e novembre 2020.

La prima serata di Canale 5 si arricchirà del ritorno di due grandi professionisti: vedremo una nuova edizione di “Avanti un altro di sera”, condotto da Paolo Bonolis e “Lo Show dei record” con Gerry Scotti.