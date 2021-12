Dramma alla stazione della metropolitana: ragazzo muore travolto da un treno

Questa mattina, un ragazzo di 32 anni è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione della metropolitana Circo Massimo di Roma.

Un ragazzo di 32 anni è morto dopo essere stato travolto sui binari da un convoglio della metropolitana. È accaduto questa mattina nella stazione di Circo Massimo a Roma. Scattato l’allarme, presso la stazione sotterranea, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale del 118, ma per il 32enne era ormai troppo tardi. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti insieme ai colleghi della Scientifica per i rilievi. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario.

Dramma stamane, mercoledì 1 dicembre, intorno alle 8:30, alla stazione della Metro B Circo Massimo di Roma. Un ragazzo di 32 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno della metropolitana, il cui macchinista, riporta la redazione di Roma Today, non è riuscito a fermare in tempo per evitare l’impatto.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Purtroppo, per il 32enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate.

Intervenuti, oltre ai soccorsi gli agenti della Polizia di Stato della Capitale e i colleghi della Scientifica che hanno avviato gli accertamenti per determinare i contorni della tragedia. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma pare che possa essersi trattato di un gesto estremo da parte del 32enne. Ipotesi confermata anche dal macchinista del convoglio che, scrive Roma Today, avrebbe raccontato di aver visto un uomo lanciarsi sui binari. Maggiori dettagli potrebbero emergere dai filmati delle telecamere di sorveglianza poste in stazione, acquisiti dalle forze dell’ordine.

La circolazione sulla linea della Metro B, tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio, è stata interrotta dall’Atac in entrambi i sensi di marcia ed è stato attivato il servizio di bus sostitutivo.