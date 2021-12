Sangiovanni batte tutti, il primato italiano è suo: l’artista festeggia in grande

Il giovane cantautore ha ricevuto una notizia inaspettata: è riuscito a battere la concorrenza e ad aggiudicarsi un primato davvero incredibile. Di cosa si tratta

È suo il primato di questo 2021. Sangiovanni, artista rivelazione della ventesima edizione di Amici, sbaraglia la concorrenza e raggiunge la prima posizione di una classifica piuttosto significativa. A soli 18 anni è riuscito a conquistare il pubblico italiano e a ottenere numeri che farebbero invidia a molti colleghi con diversi anni di esperienza alle spalle. Dopo aver dominato le cime delle classifiche con il suo EP di debutto e i suoi singoli, arriva oggi una notizia davvero incredibile.

Sangiovanni batte tutti: il brano più ascoltato in Italia è il suo

Si avvicina la fine dell’anno e come da tradizione è tempo di tirare le somme, anche da un punto di vista musicale. Le piattaforme digitali rilasciano i dati inerenti all’anno trascorso, rivelando quali sono stati i brani, gli album, gli artisti più ascoltati o i video più visti.

Particolare attesa da parte degli ascoltatori per Spotify Wrapped, in grado di analizzare gli ascolti della piattaforma e riassumere i dati pubblicando classifiche individuali o inerenti ai singoli Paesi. Spotify ha reso disponibile la funzione proprio oggi, mercoledì 1 dicembre, pubblicando così i risultati del 2021.

È così emerso che il brano più ascoltato nel nostro Paese nel corso dell’anno su Spotify è stato “Malibù” di Sangiovanni. Il singolo del giovane cantautore ha ottenuto il maggior numero di stream anche su Apple Music, incoronando l’ex allievo di Amici tra gli artisti più di successo di questo 2021. Un traguardo importante per lui che, incredulo, si mostra grato del supporto ricevuto.

I risultati di Spotify Wrapped hanno poi incoronato Sfera Ebbasta come artista in assoluto più ascoltato in Italia, mentre l’album con più stream è “Taxi Driver” di Rkomi. Tra le artiste donne è Madame a trionfare mentre, come si poteva prevedere, gli artisti italiani più ascoltati al mondo quest’anno sono stati i Maneskin.

Sangiovanni festeggia così nuovamente il grande successo di “Malibù“, brano tormentone dell’estate, con il quale ha conquistato ben sette dischi di platino.