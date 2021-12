Il talentuoso cantante italiano ha rilasciato delle dichiarazioni shock, riguardo il suo passato e la sua relazione con Giulia Stabile.

Il famoso ex allievo del talent show Amici di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a ‘Le Iene’, in cui ha affrontato diversi argomenti: il suo passato, la sua relazione con la ballerina Giulia Stabile ed il tema del bullismo.

Ecco le sue parole: “Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogno di averne altre”. E ancora: “Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare”.

Quella che descrive Sangiovanni sembra, dunque, una vita senza vizi o eccessi: elementi che, invece, influenzano moltissimo la quotidianità dei ragazzi di oggi o quella delle note popstar, ricca di follie e priva di limiti.

Sangiovanni racconta un terribile episodio riguardante un suo ex professore: “Mi ha rincorso con la macchina”

Nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Le Iene’ il fantastico cantautore ha raccontato di essere stato vittima di episodi di bullismo durante il periodo delle scuole medie: episodi che non riguardano i compagni di classe, ma i professori.

“Cosa gli direi oggi? Che si sbagliavano” Sono state queste le parole di Sangiovanni, riguardo questo capitolo della sua vita, ormai chiuso e superato.

Per concludere il discorso il famoso diciottenne ha voluto raccontare un particolare avvenimento, che è rimasto impresso nella sua mente: “Un prof mi ha rincorso con la macchina mentre io ero a piedi e lo ha fatto solo per dirmi quanto ero brutto”.

Questo toccante tema è stato affrontato per spiegare a chi lo ha definito “altezzoso”, a causa della sua vita da artista, che in realtà non lo è affatto: “Me la tiro? No mai!”.