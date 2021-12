Elisa Isoardi ha mandato in tilt i social con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram: con lei il mare d’inverno si fa bollente

Elisa Isoardi è una delle donne più amate del mondo dei social. Ha raggiunto la popolarità un po’ di anni fa per la sua vecchia storia d’amore con il politico Matteo Salvini. A distanza di tutto questo tempo è riuscita a conquistare il web con la sua dolcezza e anche con il suo talento, infatti per un periodo l’abbiamo vista al timone de La Prova Del Cuoco, dove sostituì la meravigliosa Antonella Clerici. Ma è stato Ballando Con Le Stelle ad avvicinarla ai telespettatori e a renderla uno dei personaggi più amati e più seguiti del web.

Elisa Isoardi sempre più bella: la foto su Instagram fa record di likes

Elisa su Instagram ha migliaia di followers che la seguono nella sua vita quotidiana. L’ultimo scatto vede lei al mare, bellissima come non mai e con una didascalia breve ma coincisa: “Serenità“, proprio quello di cui aveva bisogno dopo il periodo complicato che ha vissuto. Sono le foto più semplici che sanno conquistare, e uno scatto di lei con gli occhi chiusi e con alle sue spalle il meraviglioso mare d’inverno, è un vero e proprio capolavoro.

Inoltre Elisa ha raggiunto il successo anche partecipando all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, dove ha dimostrato di essere una donna forte e tenace e dove ha ricevuto tantissimi consensi. Purtroppo la sua esperienza terminò prima del previsto a causa di un infortunio, come accade spesso a tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che partono per l’Honduras.

La foto ha raggiunto tantissimi likes in pochi minuti, per non parlare dei complimenti che ha ricevuto: centinaia di commenti per una delle donne più amate di Instagram.