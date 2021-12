“Me fai impazzì” Shaila Gatta, la posa (vietata ai minori) turba le menti del web: la camicia sbottonata ne accende la passione – FOTO

La ballerina Shaila Gatta bellissima e dal gusto retrò, in una sequenza di foto che lasceranno tutti di stucco.

Ogni volta che si finisce volontariamente nel profilo Instagram di Shaila Gatta si trova sempre qualcosa di interessante; l’ex velina infatti è solita aggiornare la pagina con foto e video che rappresentano la sua vita quotidiana fatta di impegni e piccoli momenti di relax. Nonostante la vita frenetica, la Gatta non trascura il suo grande pubblico, anzi lo coinvolge sempre raccontandosi o rispondendo alle loro curiosità.

Nel profilo della ballerina si trovano spesso scatti di shooting fotografici e pose che tolgono il fiato. L’ultimo post è un tributo alla Belle Époque e lo fa sempre con quel tocco di seduzione che emerge in maniera così naturale da rendere il tutto sempre sublime e intrigante.

Shaila Gatta, perfetta nella sua posa illegale: la camicia sbottonata è un plus

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ogni volta che ti commento mi emoziono” Guendalina Tavassi sul pavimento di casa per uno spettacolo senza precedenti: i bottoni esplodono, non occorre zoomare…

Shaila Gatta propone in questi ultimi scatti delle foto ispirate alla Belle Époque, in realtà non si comprende bene perché abbia scelto questo periodo di fine ‘800 ed inizi ‘900. Sicuramente uno scatto vintage se vediamo l’auto alle spalle della ballerina. Lei è vestita molto semplice, ma d’effetto: una camicia viola in raso lasciata sapientemente aperta e dei pantaloni neri. A completare l’outfit, una décolleté beige abbinata alla pochette.

I commenti sono numerosi e anche stavolta sono di complimenti. I fans apprezzano questa tipologia di scatti diversi da quelli soliti ma che contengono una forte carica erotica, soprattutto la posa che ha assunto che permette al web di ammirarne la perfetta fisicità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Aurora Ramazzotti ha i tratti orientali. Michelle Hunziker confessa

“Ciao meravigliosa creatura ma allora gli angeli esistono” “Semplicemente sublime 🔥 e con la coda me fai impazzí 💥🖤” sono alcuni dei commenti presenti sotto il suo ultimo post.

Tra le numerose storie, Shaila ha parlato di un progetto cinematografico che la vede protagonista insieme ad alcuni giovani: dei veri e propri talenti, così li definisce Shaila. L’ex velina così coglie l’occasione per porre l’accento sull’eccellenza made in Italy.