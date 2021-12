Silvia Toffanin nell’ultima puntata di “Verissimo” ha affrontato il tema sulla violenza delle donne, una testimonianza l’ha sconvolta

Silvia Toffanin con “Verissimo” riesce sempre ad emozionare il pubblico che la segue in studio e da casa. Le storie degli ospiti toccano temi profondi che non passano inosservati. Nell’ultima puntata la conduttrice ha affrontato argomenti di una certo spessore come l’abuso e la violenza sulle donne.

Tra gli invitati, Teresa Langella ha riportato la sua testimonianza che ha commosso la conduttrice e i telespettatori. Ecco cosa ha raccontato della vicenda che le ha cambiato completamente la vita.

Silvia Toffanin in lacrime per Teresa Langella, il racconto

Teresa Langella ha partecipato a “Uomini e donne”, ma prima di mettersi in mostra attraverso il programma e farsi conoscere dal pubblico italiano, ha dovuto affrontare un momento molto delicato che l’ha messa a dura prova. “Mi vergogno provo a fare la dura, ma è difficile”, ha spiegato a “Verissimo”.

L’influencer è stata vittima di abusi da parte di un dottore che solo in un secondo momento ha avuto il coraggio di denunciare. “Durante le visite di controllo, lui diceva che per privacy era giusto che mia madre, che mi accompagnava, restasse fuori. Io mi fidavo di lui.– ha raccontato – Le visite non si fermavano solo al seno perché lui era dell’idea che anche altre parti del corpo erano collegate. Io ho affrontato Uomini e Donne con tutto questo dentro, mi vergognavo”.

Silvia Toffanin non ha perso occasione di sostenerla e supportarla affermando: “Tu sei forte perché sei qui, ricordatelo. So che sei molto agitata”.

“Verissimo” ha un seguito molto alto ed il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno gli ospiti delle prossime puntate in onda sabato e domenica. L’appuntamento è stato raddoppiato, visti i numeri di share e ascolti.