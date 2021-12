Stefano De Martino ritorna sui suoi passi. Questa volta è ufficiale

Stefano De Martino ha preso la decisione definitiva, ecco cosa succederà prossimamente all’ex ballerino di “Amici”

Stefano De Martino è uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo. La sua partecipazione ad “Amici”, la sua relazione con Emma Marrone e la storia d’amore con Belen Rodriguez hanno fatto molto parlare di lui.

Oggi è un conduttore molto conosciuto e un papà straordinario che ha messo al primo posto suo figlio Santiago nonostante i tanti impegni lavorativi.

Stefano De Martino, tutto pronto per il suo ritorno

Dopo avere avuto il ruolo da giudice nell’ultima edizione del serale di “Amici”, Stefano De Martino ha voluto prendersi un periodo di pausa per ricaricare le energie per un ritorno in televisione senza precedenti.

E’ arrivato il momento: l’ex ballerino sarà il conduttore di “Bar Stella”, un nuovo show che andrà in onda su Rai 2 per due serate.

Il programma avrà inizio il 28 dicembre e nasce con lo scopo di far conoscere la persona e non solo la parte artistica. “Stella scendi giù, vienimi vicino, entra dalla finestra, infilati nel mio taschino”, scrive sotto al post da poco pubblicato sui social. Nell’immagine condivisa con i fan, il conduttore mostra lo studio dove andrà in onda la trasmissione.

Il pubblico non vede l’ora di seguire il programma e supportare il presentatore dalle mille qualità. Stefano De Martino si è fatto amare fin dal primo momento ed i fan sono aumentati giorno dopo giorno.

Nell’attesa l’ex ballerino di “Amici” si gode del tempo con il suo piccolo Santiago. Insieme hanno già addobbato la loro casa in occasione del Natale e sono sempre pronti a divertirsi e a supportarsi. Per De Martino essere padre è l’unica cosa che conta e suo figlio è la sua priorità.