“Verissimo”, Alessandro Siani al veleno contro quanto detto: “Sono circolate cose non vere!”

L’ex conduttore di “Striscia” intervistato a “Verissimo” ha smentito molte voci circolate dopo il caso del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini.

Il caso, poco simpatico per molti, che ha coinvolto Ambra Angiolini dopo la separazione dal compagno Massimiliano Allegri con la consegna del tapiro d’oro da parte di “Striscia” è ancora molto discusso non solo sui social ma anche in tv.

Il programma satirico di Antonio Ricci ha commesso un grande errore che l’opinione pubblica ha condannato pesantemente, tanto che subito dopo l’accaduto i conduttori dietro il bancone – Vanessa Incontrada e Alessandro Siani – sono stati allontanati per essere poco dopo sostituiti da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Siani però non ci sta a quanto sta trapelando sul suo allontanamento dal giornale satirico ed intervistato da Silvia Toffanin lo scorso 28 novembre ha voluto fare chiarezza in merito.

Lo sfogo shock: “Ecco perché ci hanno sostituiti”

In molti hanno pensato che lui e la Incontrada siano stati allontanati proprio per la questione del tapiro e della poca empatia dimostrata nei confronti di una donna tradita dal compagno e mortificata in diretta nazionale.

Per l’attore si tratta solo di una fake news: “Sono circolate delle voci e poi si sono moltiplicate. Alla fine la cosa che a me fa riflettere è proprio il fatto che delle notizie che non sono vere possono diventare realtà. Questo è pericoloso. Adesso noi lo stiamo raccontando e quindi al pubblico arriverà che erano false e sono state strumentalizzate”.

Non è entrato nel merito della questione di Ambra e del fatto che fosse o non fosse giusto quanto fatto. Si tratta di una riflessione che solo il pubblico a casa può condurre autonomamente, ma che di certo non distoglie l’attenzione dal problema della poca solidarietà femminile che spesso anche molte colleghe dello spettacolo hanno l’una verso l’altra.

Siani sarà al cinema il prossimo 16 dicembre con il film “Chi ha incastrato Babbo Natale” assieme a De Sica, la Finocchiaro e la new entry Diletta Leotta. In molti hanno già messo il count down per vedere la sua ultima produzione adatta a tutta la famiglia.