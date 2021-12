Wanda Nara e Mauro Icardi: l’episodio del passato e un altro tradimento che torna attuale. Ecco cosa è successo e perché coinvolge Corona

Cosa lega Wanda Nara e Mauro Icardi a Fabrizio Corona? Una matassa che è stata intessuta da diversi anni e che in questi giorni sta per essere sbrogliata.

La coppia formata dalla bombastica procuratrice ed il calciatore, ora la Psg, ha fatto parlare molto nelle scorse settimane per il presunto tradimento di Maurito con tanto di scuse social, dimostrazioni d’amore, regali e le reazioni pubbliche della moglie.

Ora che pare abbiano ritrovato la serenità spunta uno scheletro nell’armadio, una questione di molti anni fa che è tornata attuale. Tutto questo potrà turbare la serenità dei due? Vediamo cosa è successo e cosa c’entra Corona.

Wanda Nara e Mauro Icardi, il passato ed un altro presunto tradimento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

È arrivata ieri la notizia che tre giornalisti e Fabrizio Corona saranno processati per aver diffuso, qualche anno fa, la notizia dimostratasi falsa di un flirt tra Wanda Nara ed uno degli allora compagni di squadra del marito Mauro Icardi, il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Charlene di Monaco e le cure, quello che sta facendo il principe Alberto è da brividi

È stato l’avvocato Danilo Buongiorno, legale di Brozovic, che ha ottenuto dal pm, come riporta MilanoToday, un decreto di citazione diretta in giudizio per i tre giornalisti con appuntamento il prossimo 25 marzo.

Per Corona, invece, proseguirà il processo il primo febbraio. Era stato sempre Brozovic ad ottenerne l’esito. L’ex re dei paparazzi è accusato di diffamazione per aver parlato sul sito web The King Corona magazine del presunto flirt tra l’interista Marcelo Brozovic e Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi.

Una relazione così forte che avrebbe fatto pensare addirittura alla separazione tra i due. Proprio per via di tutto questo Maurito ed il collega avrebbero fatto a botte per un “regolamento di conti”. A prova dei fatti un audio Whatsapp che era diventato subito virale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Albano chiude con Romina Power: “Ha avuto un cambio di personalità”

Un grande polverone mediatico travolse Wanda e Mauro che, come oggi erano, erano su tutti i giornali. Allora era però la procuratrice ad essere, secondo le voci, nel “torto”. Proprio lei si affidò a Twitter per parlare, dire la sua e difendere la verità.

“Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia – aveva precisato – Tante bugie e cattiverie infondate. Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei cinque bambini. Sono sempre insieme a loro e poi sono una moglie, la moglie di Mauro”.