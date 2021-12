Adriano Pappalardo e il rapporto con Battisti: quel triste precedente che per poco non gli costò la vita

Il celebre cantautore, Adriano Pappalardo parla di Lucio Battisti e racconta di un precedente agghiacciante che lo tenne sospeso tra la vita e la morte.

Uno dei legami più significativi tra i maggiori volti dello spettacolo e della musica italiana era quello condotto da Adriano Pappalardo e Lucio Battisti.

I due ‘colossi’ della musica hanno vissuto una breve parentesi in età adulta al cospetto dei figli, compagni della medesima scuola. A tal proposito, in occasione del ricordo delle enormi gesta del cantautore milanese, Adriano ha voluto porre l’accento, ricordando i momenti più toccanti e commoventi vissuti insieme.

Di loro si parla di un rapporto profondo, senza crismi di competizione o invidia. La grande amicizia che li distingueva li portava spesso a discutere di progetti musicali a lungo termine, mai realizzati.

E’ questo il rimpianto numero uno di Adriano che non dimenticherà mai questa spiacevole parentesi, al pari livello di un retroscena agghiacciante verificatosi durante uno dei momenti più bui della sua vita

Adriano Pappalardo e quel triste precedente che stava per compromettere la sua esistenza

Nel periodo in cui la ‘scintilla’ dell’amicizia con Lucio Battisti brillava come una costellazione nel cielo, Adriano Pappalardo non dimentica quella breve e vertiginosa parentesi della sua vita.

“Avevo un debole per il volo, tanto che praticavo parapendio…”. Un giorno, Adriano si cimentò in un tentativo di spiccare il volo da un’altezza importante. “Un’ala andò sotto vento…” e lui precipitò al suolo con un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti.

“Mi ruppi delle costole ed ebbi un ematoma alla testa” racconta trattenendo il respiro proprio come se avesse rivissuto quei momenti, tutto ad un tratto.

Un vero e proprio colpo di fortuna dunque per l’opinionista tv che ha continuato il suo monologo durante l’intervista spulciando la più grande difficoltà riscontrata in famiglia, in età prematura.

Il papà infatti non accettava il suo destino da cantante, ma un giorno quando aveva racimolato la sua ‘fetta’ di pubblico, lo invitò all’Arena di Verona e gli mostrò con sarcasmo di cosa era capace realmente di fare. Mi disse: “Sono orgoglioso di te…” conclude tra le rime commoventi.