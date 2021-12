“Amici 21”, brutto incidente durante l’esibizione: terrore in studio

Oggi un’allieva ha rischiato grosso nella scuola di Amici di Maria De Filippi: stiamo parlando di Carola Puddu, la ballerina sarda che ha ballato nella gara di danza

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha avuto luogo una nuova gara di ballo. Dopo il successo che ha riscosso la prima, la produzione ha deciso di proporne una nuova e con un tema completamente diverso dall’ultimo. A giudicarla sono stati i ballerini professionisti, dunque Elena, Umberto e Sebastian. Ognuno ha fatto qualcosa di particolare, il ballerino che più di tutti ha spiazzato i giudici è stato Christian che ha danzato in una bolla, mentre Carola in una vasca piena d’acqua. Esibizione a dir poco pericolosa.

Amici di Maria De Filippi, Carola cade in una vasca piena d’acqua durante l’esibizione

Infatti, mentre Carola si muoveva a ritmo della musica, è scivolata ed è caduta di faccia nella vasca. Momento che ha terrorizzato tutti, ma lei si è rialzata in fretta e ha sorriso per assicurare i giudici che fosse tutto ok.

Senza ombra di dubbio, Carola non aveva alcuna intenzione di interrompere l’esibizione e rischiare di arrivare nuovamente ultima. Nella prima gara di ballo si è classificata all’ultimo posto ed è finita in sfida, ed è stato un momento che l’ha demotivata molto, facendole vivere dei giorni critici all’interno della casetta.

La ballerina non aveva alcuna intenzione di ripetere ancora una volta l’esperienza, ma alla fine nonostante la sua intraprendenza, è arrivata ultima anche in questa gara e dovrà affrontare una nuova sfida nella prossima puntata.

Christian invece è arrivato primo: la sua esibizione, infatti, ha spiazzato completamente i giudici che lo hanno votato come migliore della gara appena conclusa.