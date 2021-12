Anna Tatangelo in gravidanza: la FOTO col pancione fa piangere tutti

Anna Tatangelo fa commuovere tutti, con il pancione è bellissima. Nessuno avrebbe mai immaginato che potesse sorridere così.

La bellissima Anna Tatangelo ha ritrovato la felicità grazie a Livio Cori, cantante ed attore che gli ha fatto dimenticare l’ex compagno e padre di suo figlio Andrea, Gigi D’Alessio. Una storia nata da uno scandalo, Gigi era sposato con moglie e figli, che negli anni ha fatto sognare milioni di italiani e che poi è terminata nel peggiore dei modi.

Nessuna favola a lieto fine, ma solo una storia in mezzo a tante altre storie che è andata andata avanti ed è finita tra alti e bassi. Di recente uno scatto della Tatangelo con il pancione ha fatto commuovere milioni di fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Anna Tatangelo, bellissima in dolce attesa

La cantante Anna Tatangelo è madre di Andrea, nato nel 2009 dalla relazione con il cantante ed ex compagno Gigi D’Alessio. Le foto di Anna incinta sembrano introvabili e la cantante ha deciso di fare un regalo ai suoi fan pubblicando uno scatto di quando era in dolce attesa.

Per quanto la vita di Anna e Gigi sia stata chiacchierata, anche per com’è nata la loro storia d’amore, la cantante ha voluto tenere per se il momento della gravidanza. Nel 2009 ha dato alla luce Andrea, un figlio tanto desiderato e tanto amato. Nello scatto è raggiante, felicissima, sembra un’altra persona.

Il seno prosperoso pronto per nutrire la sua creatura rappresenta quel profumo di mamma che lei stessa ha cantato in più di un occasione. Nel vedere lo scatto i fan hanno pianto. Così florida e viva non l’avevano mai vista.

Oggi Anna è felice dopo aver sofferto molto a causa della rottura con Gigi, molti fan sperano in un passo avanti con Livio, suo nuovo compagno.

Magari a breve potremo rivedere la cantante nuovamente in dolce attesa, felice per la gioia di una nuova vita che cresce nel suo grembo.