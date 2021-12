Barbara D’Urso mostra le cosce ed anche qualcosa in più. Il VIDEO sensuale merita 5 minuti di applausi

Barbara D’Urso stupisce tutti con un video molto sensuale, mostra le gambe ma anche qualcos’altro, è davvero divina.

Super Barbarella nazionale non smette un attimo di far parlare di se, l’ultimo video ha lasciato tutti a bocca aperta, non si era mai mostrata così audace nel scoprire le cosce e molto altro.

I fan non stanno più nella pelle, è davvero divina. Una pioggia di commenti animano il post della D’Urso che a 60 anni fa girare la testa a tutta Italia.

Un video hot per i fan del cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Un video che richiama all’iconico vestito pesce, in pochissimi secondi si vede Barbara che porta su le calze, scopre le cosce perfette, mette in mostra il prosperoso seno e spedita va per la sua strada sfilando su tacchi a spillo vertiginosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bianca Guaccero: che imbarazzo! Secchiata d’acqua gelida: le sue parole smentite dai vertici RAI

Una visione davvero unica che lascia tutti senza parole, milioni di follower, soprattutto maschietti hanno commentato il video con parole di apprezzamento: “Vai così Barbara” incita qualcuno, “Sei meglio delle ventenni, fataaaaa”, grida qualcuno virtualmente.

Un tripudio di femminilità e sensualità che solo Barbara riesce a dare al suo pubblico. Seguitissima su Canale 5 da diversi anni, la conduttrice è diventata un pilastro della televisione italiana. Prima della nuova stagione televisiva 2021/22, Barbara è stata ridimensionata dai vertici Mediaset, la conduttrice era troppo presente e quindi si è deciso di dare spazio ad altre figure più fresche anche se molto conosciute.

I fan di Barbarella ci hanno visto nero e in poco tempo hanno combattuto una guerra social contro coloro che non vedono di buon occhio la conduttrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Adriano Pappalardo e il rapporto con Battisti: quel triste precedente che per poco non gli costò la vita

La conduttrice in merito non ha mai proferito parola, ha continuato a lavorare con professionalità mettendo il cuore in ogni intervista ed in ogni servizio. L’appuntamento con Barbara è fisso, nessuno può fare a meno di lei, dopo anni non c’è pomeriggio senza Barbarella.