Benessere a tavola: 5 incredibili benefici del limone

Ogni ricetta diventa più sfiziosa se impreziosita con qualche goccia di limone: ecco 5 proprietà che non ti aspetti.

Qualsiasi ricetta diventa più gustosa se impreziosita con qualche goccia di limone. Ottimo su carne e pesce, questo particolare agrume dal tipico sapore aspro e vivace, a causa dell’alta concentrazione di acido citrico, è una grande tesoriera di proprietà per l’organismo. Dal verde al giallo per i più maturi, il limone è un frutto che non manca mai in cucina. Vero toccasana per il benessere del corpo, le sue sorprese non si limitano solo alla sfera organolettica. Scopriamo insieme cinque motivi per vincere il gusto pungente e consumarlo regolarmente e con un pizzico di volontà in più.

Limone: 5 incredibili proprietà da servire in tavola

una cura per la stanchezza: rimedio numero uno contro la stanchezza grazie al suo alto apporto di vitamina C (circa 53 mg in 100 g). Questo agrume copre pertanto quasi la metà del nostro fabbisogno giornaliero di vitamina C: l’assunzione consigliata dai nutrizionisti è di circa 110 mg al giorno per gli adulti.

potente antiossidante naturale: il limone ha tante sorprese; tra queste anche quella di essere un potentissimo antiossidante naturale. Questo frutto ipocalorico (29 calorie per 100 grammi) contiene un elevata quantità di flavonoidi, sostanze che favoriscono la neutralizzazione di radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cellulare, di malattie cardiovascolari e di alcune forme tumorali.

uno scudo contro l'influenza: grazie al suo elevato apporto di vitamina C, il succo di limone è anche un toccasana per il sistema immunitario. Questo piccolo agrume dal colore vivace ha infatti tantissime proprietà antivirali, antibatteriche e antisettiche. Gli esperti consigliano di consumarlo regolarmente in un bicchiere di acqua tiepida, specialmente durante la stagione invernale per prevenire raffreddore, mal di gola o altri sintomi influenzali.

ottimo alleato per il benessere della pelle: applicate alcune gocce di succo di limone su un batuffolo di cotone e agite direttamente sulla pelle per ridurre le macchie, eliminare le occhiaie, disinfettare la pelle e combattere l'eccesso di sebo. Attenzione a non abusarne: il succo di limone è molto aggressivo e non è raccomandato per pelli sensibili.