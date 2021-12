Bianca Guaccero. La simpaticissima presentatrice di “Detto Fatto” cancellata dai palinsesti. La Rai ha preso una decisione improvvisa che riguarda il futuro della professionista pugliese

Dal 2018 siamo abituati a vedere su Rai 2 la frizzante ed energica Bianca Guaccero che allieta ogni pomeriggio del pubblico italiano con il programma factual “Detto Fatto”, ereditato dalla collega Caterina Balivo.

In realtà, oltre alle doti di attenta presentatrice televisiva, la professionista pugliese affonda le radici della sua carriera nella recitazione. L’abbiamo ritrovata, infatti, nelle vesti di Rosa Lorusso nella fiction “Fino all’ultimo battito” con Marco Bocci e Violante Placido per la regia di Cinzia TH Torrini. Novità sconvolgenti riguardano proprio quest’opera che si è conclusa il 28 ottobre scorso.

Bianca Guaccero: il destino di “Fino all’ultimo battito”. Nessuno se lo aspettava

Non ci sarà un secondo capitolo della serie televisiva “Fino all’ultimo battito”, andata in onda ogni giovedì su Rai 1 dal 23 settembre al 28 ottobre 2021. La decisione è stata presa dei vertici Rai e arriva inaspettatamente dopo le parole che aveva rilasciato una dei protagonisti, Bianca Guaccero.

L’attrice aveva fatto ben sperare i telespettatori; a TvMia aveva detto le seguenti parole: “La serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le nuove puntate della seconda stagione. Nei prossimi mesi, quindi, sarò ancora sul set della fiction. Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi”.

È stata totalmente smentita; a dare la spiacevole comunicazione è stato lo sceneggiatore dell’opera, Andrea Valagussa, che si è espresso in lungo post sui social network, carico di rammarico: “Finisce qui. Pirandello lo sapeva bene, i personaggi non vivono solo nelle storie, ma anche negli studi di chi li ha generati… “

Racconta la genesi della sua storia e la felicità al momento della produzione: “Poi ecco la magia: (i personaggi ndr) hanno trovato interpreti bravissimi che hanno saputo farveli conoscere. E quindi il set, le scenografie, i costumi, il trucco, il montaggio, le musiche, la messa in onda… Non siamo partiti bene, ma puntata dopo puntata siamo cresciuti e l’ultima serata ha conquistato 4 milioni e 600mila spettatori. Ecco perché “loro” avevano già iniziato a suggerire nuove storie, colpi di scena. Ma oggi la Rai ha deciso: la seconda stagione non si farà. Loro ci sono rimasti male e pure noi.”

E nelle sue ultime dichiarazioni si evince il fatto inspiegabile dato il successo di ascolti della fiction. I fan della Guaccero non rimarranno a bocca asciutta, potranno rivederla, giorno dopo giorno, a “Detto Fatto”. Certo, rimane la delusione per una storia che rimarrà sempre in sospeso.