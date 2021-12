Bye Bye smagliature, con la giusta skincare routine il problema è risolto

Esiste una skincare routine fantastica per alleviare le smagliature durante la gravidanza, vi innamorerete di questa pratica

Le smagliature sono uno dei problemi estetici che affliggono maggiormente le donne. Specialmente durante la gravidanza, le smagliature escono ancora di più. Alcune donne usano oli come quello alle mandorle, ma non hanno effetti poi così importanti. Le smagliature sono cicatrici lineari che si sviluppano dopo un improvviso stiramento della pelle. La pelle rompe le fibre del derma come collagene ed elastina. Vediamo come prevenire le smagliature in gravidanza.

Prevenire le smagliature in gravidanza

Di solito in gravidanza le smagliature si presentano intorno all’ultimo trimestre, ma già dal terzo mese di gravidanza è bene cominciare la prevenzione. Di solito interessano le aree delle cosce, glutei, seno e addome. Il 55% delle donne soffre di questo problema.

Il massaggio nelle aree a rischio con oli e creme può essere d’aiuto, i più efficaci sono l’olio di mandorle, olio di oliva, creme con acido ialuronico, centella asiatica, alchemilla e butto di cacao. Massaggiare in modo leggero per alcuni minuti.

Vediamo quali sono i trattamenti più efficaci nella prevenzione delle smagliature. Il primo è il trattamento elasticizzante, si trova di diverse marche ed è utile perché grazie alla centella asiatica e alcuni estratti naturali e biologici, aiuta a prevenire la comparsa delle smagliature e ne attenua l’aspetto.

Ci sono poi le fiale correttive che sono a base di prodotti vegetali come alchemilla-edera e altro e favoriscono al regressione delle smagliature, specialmente quelle legate alla pubertà, gravidanza e variazioni del peso. Abbiamo poi il concentrato esclusivo fatto di attivi puri con olio di mandorle dolci, burro di karitè e cera jojoba.

Ci sono anche lozioni hi-tech che hanno complessi naturali di aminoacidi, vitamine e molecole sintetizzate che si trovano nella pelle e aiutano a migliorare l’aspetto delle smagliature. Sono molte le lozioni hi-tech anche con amminoacidi essenziali che ristrutturano la matrice dermica nutrendo e donando elasticità alla pelle. I prezzi di questi trattamenti possono variare da 20 a 80 euro in base ai marchi.