Can Yaman e la sua passione per le siciliane. Dalla bionda alla mora è un attimo – FOTO

Can Yaman. Dopo la conclusione della sua relazione con la giornalista sportiva Diletta Leotta un’altra siciliana potrebbe aver rubato il cuore all’attore turco

Can Yaman ha trovato la sua dimensione lavorativa in Italia dove viene osannato come un vero e proprio divo di Hollywood.

Dopo aver accantonato una promettente carriera da procuratore, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza dell‘Università Yeditepe nel 2012, ha scelto di gettarsi a capo fitto nell’ambito dello show business. Mai scelta fu più azzeccata. Il successo è arrivato con il ruolo di Ferit Aslan nella serie tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, confermato successivamente da “DayDreamer – Le ali del sogno” e “Mr. Wrong – Lezioni d’amore”.

Can Yaman: tutte pazze di lui. Dopo la Leotta, l’ombra di un nuovo amore

Can Yaman è stato oggetto di un succulento gossip per via della sua storia d’amore con la giornalista sportiva Diletta Leotta. In molti hanno ipotizzato che la loro liaison fosse solamente una mossa pubblicitaria. Tra questi anche una collega della professionista di DAZN. Paola Ferrari ha, infatti, dichiarato: “Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”.

Vero o no, dopo questo capitolo della sua vita, si è vociferato che l’attore avesse intrapreso una relazione con una bellissima giovane italiana, tale Maria Giovanna Adamo, una modella 25enne originaria di Crotone.

É ancora caccia al nuovo flirt. Adesso il mirino si è spostato su una nuova probabile fiamma di Yaman, un volto conosciuto e molto amato dello show business nostrano. Si tratta dell’ex Miss Italia Francesca Chillemi, fisicamente molto diversa da Diletta Leotta ma ne condivide il luogo d’origine. Entrambe, infatti, sono due esponenti dell’avvenenza siciliana.

La rivista Chi ha beccato la Chillemi e Can Yaman mentre giocano insieme a palla per le vie di Roma. Lei sfida il freddo in minigonna e canotta bianca, lui indossa un maglione scuro. Il pettegolezzo viene presto sedato; si tratta di un momento di complicità tra colleghi in una pausa sul set della fiction che li vede entrambi protagonisti, “Viola come il mare”, che vedremo sul piccolo schermo nel corso del 2022.

Francesca Chillemi è impegnata con l’imprenditore Stefano Rosso dal quale ha avuto una figlia nel 2016. Chi sarà, invece, il nuovo amore del sensuale attore turco?