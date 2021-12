Canovacci maleodoranti e macchiati? 9 soluzioni per risolvere il problema

Come eliminare le macchie e gli odori dagli stracci che laviamo, ci sono alcuni trucchi che faranno tornare i vostri canovacci nuovi

Ci sono molti modi di lavare gli stracci, ma non tutti conoscono alcuni trucchi che agiscono sulle macchie e i cattivi odori, facendo tornare i vostri canovacci come nuovi. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere per pulire a fondo gli stracci in modo che risultino bianchi e perfetti.

Come pulire bene gli stracci con alcuni trucchi

Come prima cosa, bisogna trattare le macchie durante il lavaggio. Si può anche eseguire dopo aver immerso i canovacci nell’acqua con candeggina. Si chiama trattamento spot per eliminare le macchie più resistenti prima del lavaggio. Bisogna applicare un batuffolo di cotone imbevuto nella candeggina sulle macchie, lasciando a riposo per qualche ora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Mina, dopo quasi 50 anni svelato il motivo del suo addio : è da brividi

Dopo 2 ore di trattamento, immergere gli stracci in acqua calda e sapone. Far passare altre 4 ore e poi metterli a bagno in una soluzione d’acqua e candeggina e aceto bianco (per eliminare gli odori), lasciar riposare una notte. Successivamente prendere gli strofinacci e lavare in lavatrice con lavaggio regolare.

Asciugarli al sole. Una volta che gli stracci saranno asciutti si sentirà immediatamente un odore fresco e pulito. Separare sempre gli strofinacci bianchi da quelli colorati, perché nei primi si aggiunge la candeggina. Cosa che se fatta anche con i colorati li macchierebbe in modo irreparabile. L’unico momento in cui è possibile mischiare gli stracci è al secondo lavaggio con la candeggina, perché a quel punto sarà diluita e non danneggerà il colore degli stracci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Can Yaman e la sua passione per le siciliane. Dalla bionda alla mora è un attimo – FOTO

Un consiglio per lavare meglio gli stracci è quello di cambiare la prima acqua di lavaggio, il motivo è che se erano molto uniti e sporchi i canovacci hanno sporcato anche l’acqua. Meglio quindi cambiarla. Per far immergere bene gli stracci nell’acqua bollente saponata, utilizzare una spatola di legno proprio come si faceva un tempo.

Tutti questi trucchetti permetteranno ai vostri stracci di tornare come nuovi, puliti e profumati e sopratutto senza macchie. Chiaramente questi trattamenti possono essere usati anche per altri indumenti, ma premurarsi sempre di controllare le etichette per il lavaggio.