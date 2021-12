Charlene ha dovuto lasciare Monaco per questioni ma indiscrezioni rivelerebbero che sia stata proprio Carolina a chiedere il suo allontanamento.

A distanza di una settimana dal suo rientro a Monaco, dopo un periodo trascorso lontano da casa per curarsi e riposarsi, Charlene ha lasciato nuovamente la famiglia e gli impegni reali per recarsi in Svizzera per un ulteriore periodo di cure psicologiche e fisiche.

Il primo a parlarne è stato il marito, il principe Alberto, che ha reso ufficiale la notizia dell’allontanamento della consorte dal palazzo reale.

Nei gli ultimi giorni tuttavia sono sempre più le voci indiscrete che affermano come in realtà l’allontanamento di Charlene sia stato voluto da Carolina.

Per il momento non è giunta nessuna conferma o notizia ufficiale; tra le due non sembra scorrere buon sangue per cui non si esclude la possibilità che sia stata veramente Carolina a richiedere l’allontanamento di Charlene.

Charlene via da Monaco. Cosa sta succedendo alla principessa?

Le condizioni della principessa negli ultimi periodi non sono state delle migliori, sono molto instabili e Charlene pare essere molto fragile.

Dopo 8 lunghi mesi trascorsi in Sudafrica, aveva fatto ritorno alla Rocca da Alberto e dai figli da poco. Ma i giorni felici sono durati poco per la famiglia reale. La saluta della principessa preoccupa ancora molto, per questo motivo sarebbe ripartita velocemente alla vota della Svizzera, per ricevere cure adeguate all’interno di una clinica privata.

Alcune dichiarazioni del principe Alberto chiarirebbero ulteriormente la questione: Charlene al momento non risulterebbe in grado di occuparsi nè della sua famiglia nè di impegni ufficiali a palazzo. Per questo motivo è indispensabile per lei un periodo di assoluto riposo e di ripresa.

Non è ancora chiaro però se si sia trattato di un allontanamento volontario o se sia stata effettivamente Carolina a volere la sua partenza.

“Ci sono voci là fuori, perciò, lasciatemi dire: non è Covid. E non è correlato al cancro o agli interventi chirurgici. Non è neanche un problema di relazione personale.” Questa la dichiarazione rilasciata dal principe Alberto al Magazine People.