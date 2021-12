“Che tempo che fa” Fazio basito: non crede alle sue orecchie

A “Che tempo che fa” Fabio Fazio resta di stucco davanti alla presentazione di Ornella Vanoni. “Non so se arrivo a..”. Silenzio in studio

Ieri sera un’altra bella puntata di “Che tempo che fa” su Rai 3. Come sempre Fabio Fazio è riuscito a raccogliere un parterre di ospiti di tutto rispetto. Dalla presenza di Fedez che ha presentato il suo album a Pupi Avati fino ad Ornella Vanoni.

Il rapper di Rozzano è tornato volentieri nello studio di Fazio, ha cantato e parlato del suo nuovo progetto discografico che prevede di devolvere una parte dei proventi in beneficienza. Ma senza dubbio il momento che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico è stato proprio l’arrivo di Ornella Vanoni in studio. Quello che la cantate ha detto ha lasciato di stucco il presentatore ed il pubblico.

“Che tempo che fa” Fazio di sasso: cosa ha detto la Vanoni

A “Che tempo che fa” Fabio Fazio ha presentato Ornella Vanoni e appena seduta alla poltrona la cantante ha esclamato: “Non so se arrivo a Natale”.

Fazio sembra non crederci, le chiede conferma e lei anche un po’ stufa, ripete la frase e sbuffa. Il presentatore visibilmente in imbarazzo esclama “Mi sembra un bell’inizio di conversazione”. Pochissimi attimi di suspence nello studio e poi si cerca di andare avanti. La Vanoni ha spiazzato tutti e per un attimo si è pensato al peggio.

In realtà questo mood ha sempre fatto parte della cantante, una persona che sa prendersi in giro ed ironizzare anche su alcuni aspetti delicati. Proprio su questo, infatti, la Vanoni ha specificato: “Io ritengo che invecchiare sia bello soltanto se tiri fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, cioè quello infantile”.

La cantante è in giro per l’Italia per promuovere il suo ultimo disco e nonostante la sua non più giovane età piace un sacco al pubblico. Anche sotto al video della sua battuta davanti a Fazio ci sono solo complimenti per lei.

“Mi piace molto. È simpaticissima. Ironica e autoironica. 👏👏👏👏👏” ha scritto un telespettatore. “Adoro Ornella ❤️👏” ha risposto un altro, “Queen 🤣🤣🤣” la reazione di un altro ancora. Insomma tutti pazzi per Ornella Vanoni e la sua ironia.