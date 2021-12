Chiara Carcano cambia look, irriconoscibile. VIDEO in ascensore esilarante e pungente: “Così fan tutte!”

La giovane influencer ha pubblicato un nuovo video social dove racconta una scomoda verità che a più persone è già successo: fan senza parole.

Classe 1993, Chiara Carcano è originaria di Seregno, in provincia di Monza Brianza, ma oggi è cittadina del mondo e grande pendolare (sui treni) visto che ogni settimana corre come una trottola tra Milano, Rome e Firenze per conciliare lavoro e fidanzato.

Lei è una delle ultime new entry come Postina del programma di Maria De Filippi “C’è posta per te” e a breve avremo modi di rivederla con le nuove attesissime puntate. Nel frattempo collabora con moltissimi brand di abbigliamento e continua ad animare Instagram con la sua rubrica “Così fan tutte”. Vediamo l’ultimo video.

Chiara Carcano apre gli occhi su una verità molto dura. Il video è da vedere fino alla fine

Continua l’amicizia con Arianna Bertoncelli, suo braccio destro nella realizzazione dei video umoristici “Così fan tutte” (stavolta alla regia e addetta alle riprese).

L’ultimo in ordine di tempo è stato pubblicato ieri e racconta un momento in cui prima o poi ogni ragazza o donna si è trovata: ovvero incontrare l’uomo della propria vita in ascensore o al parco mentre si indossa un look inguardabile da “scappata di casa”.

“Porto giù cane e immondizia mettendo le prime cose che trovo in casa, tanto non ci sarà NESSUNO. Vi presento nessuno 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Ditemi che #COSIFANTUTTE!”.

Esordisce così Chiara nella didascalia che accompagna il suo video: lei ha le buste dell’immondizia in mano e la piccola Nai al guinzaglio. Indossa nelle ciabatte pelose arancio fluo come i pantaloni della tuta, camicia da boscaiolo allacciata in vita ma di qualche taglia più grande della sua, capelli arruffati e legati malamente sulla nuca, senza trucco e imbarazzo alle stelle.

Imbarazzo perché davanti a lei passano una serie di super modelli giovani che le ammiccano sorridenti ogni volta che la porta dell’ascensore si apre al suo cospetto. Chiara invece maldestramente abbassa la testa e mima il gesto con la mano di voler prendere la corsa successiva.

Le sue fan si sono scatenate nei commenti: “Io sempre 😂😂😂 ma boni c’è ne sono poco nei nostri palazzi dai 😅”, “Vero…basta che esci messa male è incontri tutti😂”, “Ma dove stanno??!? 😂 Vi prego”, “Ma in quale palazzo sono ubicati? 😂”.