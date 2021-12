Claudia Ruggeri domina la scena, la tutina color panna stende tutti. La perfezione si incarna nel suo nome, i fan hanno perso le parole.

Claudia Ruggeri riesce sempre a far parlare di se, la showgirl ha moltissime qualità, oltre all’intelligenza ha un corpo mozzafiato che sfoggia con fierezza, lasciando che i milioni di fan la desiderino ad ogni costo.

L’ultimo scatto non ha dato pace ai maschietti che come mosche sono caduti ai suoi piedi. E’ una strage sul web, Claudia ha colpito ancora. La showgirl è amatissima dal pubblico italiano, la vediamo divertirsi e far divertire con siparietti simpatici e leggeri.

Lavora con Paolo Bonolis (suo cognato) allo show televisivo di Canale 5 “Avanti un altro”, da anni la sua figura è indispensabile per la riuscita del programma, sempre più seguito ed apprezzato da milioni di italiani.

Lo scatto di Claudia lascia tutti senza parole

La bellissima e sensuale Claudia, ha postato sul suo profilo Instagram, seguito da 1,2 milioni di follower, uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Nulla di particolarmente provocante se non fosse per il fatto che il seno stia per esplodere dal micro top.

Claudia per stupire tutti ha scelto di indossare una tutina color panna, un tre pezzi che hanno portato i fan verso il paradiso. Il pantalone morbido che cade largo lungo le gambe, il toppino striminzito che scopre l’addome palestrato e risalta un seno perfetto ed una maxi giacca aperta sul davanti. Sempre chic ma anche molto comoda, la Ruggeri non perde occasione per unire l’utile al dilettevole.

A questa vista i fan non hanno atteso nel commentare con messaggi di apprezzamento, “Cosa stiamo vedendo?” scrive un fan letteralmente esterrefatto da tanta perfezione, “Ci fai morire se ti mostri cos”, scrive qualche altro.

Una pioggia di emoticon colorano le fila di milioni di commenti e una valanga di cuoricini affermano che Claudia è unica ed inimitabile.