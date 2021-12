Claudio Bisio: il suo momento d’oro. Centrato il bersaglio, ci prova ancora una volta

Claudio Bisio. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 1 Dicembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 1 Dicembre 2021, e quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato il film biografico “Tutto il mio folle amore” con Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono. Rai Due ha messo in onda la fiction “Mare fuori 2” puntata dal titolo “Il passato che ritorna”. Su Rai Tre Federica Sciarelli è stata al timone del programma storico dedicato alle persone scomparse “Chi l’ha visto?”.

Canale 5 ha proposto la miniserie in prima visione “Tutta colpa di Freud” (Stagione 1 Episodio 1 – tratta dall’omonimo film), con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Su Italia 1 è stato trasmesso il film “Tomorrowland – Il mondo di domani” con George Clooney, Britt Robertson e Hugh Laurie. Rete Quattro ha proposto “Zona Bianca”, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Come sono andati gli ascolti tv del 1 Dicembre 2021?

Testa a testa nella serata di mercoledì 1 Dicembre per aggiudicarsi il posto più in alto in classifica dei programmi più visti. Vince di poco “Tutta Colpa di Freud – La Serie” con Claudio Bisio con 2.592.000 spettatori con uno share del 12.6%. Bisio potrà replicare questa sera poiché andrà in onda nelle vesti di conduttore di “Zelig 2021”.

Arriva in seconda posizione il film “Tutto il mio folle amore” che ha conquistato 2.499.000 spettatori pari all’11.8% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “Mare fuori 2”– 1.198.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Rai3: “Chi l’ha Visto?” – 1.928.000 spettatori con uno share dell’10.1%.

Rete Quattro: “Zona Bianca” – 662.000 spettatori con il 4.1% di share.

Italia 1: “Tomorrowland – Il mondo di domani” – 1.043.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Tv8 : “X Factor” – 306.000 spettatori con l’1.7% di share.

La7: “Non è l’Arena” – 914.000 spettatori con uno share del 5.6%.

Nove: “Accordi & Disaccordi” – 329.000 spettatori con l’1.5% di share.

Stasera, 2 Dicembre, vedremo su Rai Uno la fiction “Un professore – Michel Foucault”. Rai Due proporrà l’ultima puntata in assoluto dello show “Quelli che…”. Su Canale 5 troveremo lo show “Zelig 2021” con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Su Rete 4 il programma di approfondimento giornalistico “Dritto e rovescio”.