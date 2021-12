La moglie di Icardi ha pubblicato un video su Instagram mentre si sveste sul letto mentre viene ripresa. Sensazionale!

Wanda Nara è un vero fiume in piena di femminilità e seduzione.

La bella argentina sembra proprio non riesca a contenere il suo eros e attraverso un video su Instagram manda in tilt tutti gli utenti che la seguono.

Una bellezza senza paragoni, nonostante il periodo difficile che ha attraversato in seguito alla separazione (momentanea) da suo marito Mauro Icardi, si è ripresa ritrovando se stessa nonché l’amore del calciatore del PSG. I due, infatti, hanno superato la crisi che li ha coinvolti a causa di un tradimento di lui con una giovane modella argentina.

Wanda Nara senza freni: ad alto tasso erotico

La sexy argentina ha pubblicato un video su Instagram che ha mandato in visibilio tutti i suoi fans.

Una bellezza senza eguali: fascino e seduzione fanno da protagonisti in questo scatto.

Nella didascalia del post scrive: “Girando la terza pubblicità della settimana. Parigi, non posso essere più orgogliosa della mia squadra”, nominandolo tutti per ringraziarli a gran voce.

Mostra la sua ”squadra” che la riprende mentre lei si trova su un letto matrimoniale disfatto…

Gambe scoperte, camicia bianca larga che scende su una spalla e pose seducenti.

Impossibile non rimanere ammaliati da tanto fascino e seduzione. I suoi followers cosmopoliti si scatenano e la inondano di like e commenti mostrando tutta la loro approvazione per aver pubblicato video del genere. Una nottata senza dubbio più piacevole per i fans che ha risvegliato i loro bollenti spiriti!