Federica Pellegrini ha condiviso uno scatto strepitoso sul suo profilo: la nuotatrice indossa un costume che mette in risalto le sue forme da urlo.

Federica Pellegrini ha emozionato tutti i suoi tifosi chiudendo la carriera con una fantastica vittoria nei 200 metri stile libero agli Assoluti invernali di Riccione. La nativa di Mirano, anche in estate, aveva raggiunto un traguardo incredibile conquistando la sua quinta finale di fila.

La Pellegrini sta già iniziando altre attività: la vediamo sempre più spesso in televisione e non a caso è stata una delle conduttrici del nuovissimo format de ‘Le Iene’, affiancando Nicola Savino. I social, intanto, continuano ad essere terreno fertile per le sue devastanti fotografie: qualche minuto fa la 33enne ha stupito tutti con un paio di immagini divine.

Federica Pellegrini alle terme: il costume esalta tutte le sue forme

Federica, dopo la grande vittoria nei 200 stile libero, ha deciso di concedersi alcuni momenti di relax andando alle terme all’aperto. Si intravede del fumo, quindi l’acqua dovrebbe essere molto calda. La nuotatrice indossa un costume che mette in risalto ogni singolo centimetro del suo corpo super allenato.

La nativa di Mirano è una bomba sexy e la sua bellezza illumina il mondo dei social network. Il sorrisino malizioso delizia la platea, che resta di stucco davanti a così tanta sensualità. Nella seconda immagine, inoltre, la Pellegrini prende un cocktail stesso in acqua e stavolta sorride con grande veemenza.

I complimenti e i commenti per lei ormai si sprecano. I fan stanno riportando anche elogi per la carriera. “Campionessa di tutto, anche di bellezza”, ha scritto un utente. Il post, in poche ore, ha raccolto 75mila cuoricini. Ogni singolo contenuto che la sportiva pubblica online ottiene sempre grandi interazioni.