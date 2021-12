Fedez e la confessione a sorpresa su “Amici”: “Forse non potevo dirlo…”

A sorpresa il rapper ha annunciato attraverso le storie di Instagram il suo coinvolgimento nella trasmissione di Maria De Filippi. Dopo l’annuncio il suo dubbio: “Forse non potevo dirlo…”

Periodo di promozione per Fedez che la scorsa settimana ha pubblicato il suo attesissimo nuovo album, “Disumano“. Tra instore, campagne pubblicitarie e ospitate televisive, il rapper trova comunque il tempo di condividere con i suoi tredici milioni di followers pillole quotidiane di vita. Oltre alle immagini dei momenti vissuti in famiglia accanto alla moglie Chiara Ferragni e ai due figli, Leone e Vittoria, pubblica riflessioni e comunica impegni lavorativi, a volte anche quando -forse- non potrebbe.

L’annuncio su Amici e la sorpresa annunciata troppo presto: “Non so se potevo dirlo…”

Contemporaneamente all’uscita del disco Fedez si prepara a condividere con il pubblico anche la serie “The Ferragnez” che seguirà le vicende familiari dei due coniugi e gli avvenimenti dell’ultimo anno. Sdraiato sul divano accanto alla moglie, Chiara Ferragni, l’artista ha voluto anticipare alcuni contenuti che lo vedranno protagonista. “Vedrete io che piango provando i dolori del parto, io che piango perché ho spoilerato la canzone di Sanremo, io che piango sempre…“, dichiara.

Oltre alle notizie sulla serie, la cui premiere italiana si terrà oggi -giovedì 2 dicembre- a Milano, Fedez ha voluto condividere con i followers un’esclusiva. “Probabilmente, non so quando, andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’“, annuncia. Il brano realizzato in collaborazione con Tedua è una delle tracce preferite dal pubblico.

“L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ragazzi, i ballerini, e di insegnarmela così la ballo mentre canto il pezzo” -aggiunge con perplessità- “perché l’ho fatto? Sarà divertente, sarà una gran bella figura di m….”

Dopo alcuni minuti dall’annuncio Fedez torna a filmarsi per comunicare una perplessità. “Piccolo dubbio, probabilmente quella piccola cosa che vi ho detto di Amici non potevo dirla” –dichiara– “mi ha fatto venire il dubbio mia moglie quindi forse non mi chiameranno più“. “Però era divertente da dirvelo“, conclude l’artista.

Infondo Fedez è noto per non riuscire a non condividere notizie in anteprima, finendo anche per fare spoiler che avrebbe dovuto tenere per sé. Tuttavia, con molte probabilità, Maria De Filippi chiuderà un occhio su quanto accaduto e accoglierà volentieri sul palco di Amici il noto rapper.