“Mi limiterò ad adorarti” Francesca Chillemi, una bollente cascata di gioielli sulla pelle nuda dell’attrice: è caos sul web – FOTO

Francesca Chillemi, la splendida attrice di origini siciliane è oggi tra le ex Miss con una lunga carriera alle spalle. Al pari di Martina Colombari, Miriam Leone, Anna Valle (la lista è davvero lunghissima), dal momento in cui ha vinto il famoso concorso di bellezza, la bella messinese non si si è più fermata, anzi si è evoluta nel tempo diventando una vera professionista.

Film, fiction, pubblicità… è difficile ripercorrere in poche righe la carriera della Chillemi. Sicuramente il ruolo iconico che ancora oggi i fans apprezzano particolarmente è quello di Azzurra Leonardi, nella fortunata serie Rai Uno “Che Dio ci aiuti”. Anche sotto il suo ultimo post una fan ha fatto tale riferimento.

Francesca Chillemi, i gioielli decorano la pelle nuda: la FOTO è l’emblema della seduzione:

Tra i numerosi impegni di Francesca ci sono sicuramente le collaborazioni con i brand: la sua bellezza mediterranea e quel fascino acqua e sapone la rendono molto appetibile per promuovere accessori dove il suo aspetto incantevole sicuramente la aiuta a catturare gli occhi dei consumatori. Missione compiuta! si potrebbe esclamare, l’ultimo post infatti è un successo nonostante sia stato postato da una manciata di minuti.

Come si può ben osservare, Francesca indossa dei gioielli Pandora ed è semplicemente incredibile. Il suo fascino ti colpisce, il suo sguardo ti cattura e le movenze sono seducenti. Per l’occasione indossa un maglione beige che si apre a V lasciano le spalle scoperte ed anche la scollatura, dettagli che fanno impazzire il web.

I commenti si dividono tra emoji a forma di cuore, dichiarazioni d’amore – “Mi limiterò ad adorarti”– e poi non possono mancare ovviamente i complimenti delle fans e di Daniela Ferolla, anche lei un’ex Miss Italia che oggi lavora in RAI. Appassionata di fitness, i suoi post sono a volte concentrati allo sport, svelando alcuni segreti del suo allenamento utili per mantenere l’incredibile forma fisica nota a tutte.