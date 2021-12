Sgomento e grande curiosità in seguito alle affermazioni di un coinquilino della casa del Grande Fratello Vip che dichiara: “Sono l’amante di un uomo fidanzato”

Il reality di Alfonso Signorini continua a tenere banco e, nonostante le polemiche, resta tra i programmi più seguiti di Canale 5. I telespettatori del Grande Fratello Vip vengono intrattenuti dalle dinamiche interne alla casa tra scontri e nuovi amori, più o meno genuini. La notizia del prolungamento della sua messa in onda fino a metà marzo ha portato gli autori a decidere di dover apportare delle modifiche al cast, aggiungendo nuovi coinquilini. Nel corso della puntata di lunedì 29 novembre a entrare nella casa più spiata d’Italia sono state due vecchie conoscenze del reality. Una di queste ha già fatto scalpore per una dichiarazione inerente alla sua vita sentimentale.

Il concorrente rivela: “Sono innamorato ma sono l’amante”. Il pubblico incredulo

Ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello Vip, a meno di un anno dalla sua precedente partecipazione, il noto chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis. Quest’ultimo è entrato in gioco accanto all’amica Valeria Marini che torna nel reality a distanza di alcuni anni. I due faranno coppia fissa, almeno per il momento, e verranno considerati come un unico concorrente.

Giacomo Urtis si era già fatto conoscere nel corso della scorsa edizione per la sua simpatia ed eccentricità, ma anche per i numerosi gossip di cui è a conoscenza. Chirurgo e personaggio televisivo, il concorrente ha a che fare quotidianamente con numerosi vip con i quali instaura amicizie e non solo.

Già poche ore dopo la sua entrata Urtis ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni inerenti alla sua vita sentimentale. “Sono innamorato da febbraio ma in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante“, ha confessato. Nessun nome è stato rivelato ma sono bastate queste parole per scatenare la curiosità del pubblico che si domanda di quale personaggio noto si possa trattare.

Nel frattempo il chirurgo ha dichiarato di avere una schiera di uomini a fargli la corte -“Calciatori, sportivi, una roba pazzesca. C’ho un giro davvero assurdo“- e di essersi frequentato con un personaggio “molto, molto famoso” in passato. Il motivo della fine della loro frequentazione? “Stava esaurito. Dovevamo mangiare con il suo bodyguard“.

Il concorrente è entrato a far parte del cast da soli pochi giorni eppure ha già smosso le acque. Quali altre rivelazioni condividerà con il pubblico? Nel frattempo il toto nome sul suo amante è già iniziato.