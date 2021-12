Gianna Nannini e l’annuncio sconvolgente: “Lascio tutto”

L’amata cantante toscana ha dovuto compiere una scelta dolorosa e sofferta per amore. Per avere un futuro deve dire addio a tutti.

Gianna Nannini è una delle cantautrici italiane più amate dal pubblico.

Artista e professionista di livello, una delle interpreti più amate della musica italiana.

Eppure la sua vita non è sempre così semplice come possiamo immaginare conoscendo la sua posizione privilegiata. Infatti per poter avere un futuro ha dovuto prendere una decisione drastica che l’ha fatta molto soffrire.

Tutto questo per amore e per tutelare i legami più importanti della sua vita. Proprio per questo ha stupito i fans con un annuncio inatteso.

Gianna Nannini e l’annuncio inaspettato

Nel 2008 Gianna Nannini prese una decisone che scosse l’opinione pubblica, fu soggetta a diverse critiche decidendo di diventare madre della piccola Penelope, poiché non si è mai saputo il nome del padre della piccola e per la sua età avanzata al momento della gravidanza.

La bambina nacque quando l’artista aveva già 56 anni e venne alla luce in seguito all’inseminazione artificiale senza ricorrere alla fecondazione eterologa.

E’ riuscita a realizzare il suo sogno di avere una figlia dopo che aveva subito tre aborti spontanei.

In un’intervista a ”Vanity Fair” aveva rivelato: “Mettendola al mondo è come se avessi seminato un giardino: ci ho provato e riprovato, e quando avevo perso ogni speranza, lei è arrivata. Ho pianto due giorni, prima di dire finalmente ci siamo. Ero invasa di emozione e di commozione. Avere un figlio desiderato così tanto non può essere uno sbaglio perché avrà tutto l’amore del mondo anche da una mamma non più giovane. La Bibbia parla di madri a 70 anni… se Rod Stewart fa un figlio a 65 anni nessuno dice nulla. Invece con me si parla di questo e non della mia musica”.

La decisione drastica che prese Gianna Nannini dopo neanche dieci anni dalla nascita di sua figlia Penelope è stata quella di lasciare, a malincuore, l’Italia.

“In Italia non esistono tutele che mi garantiscano un adeguato futuro per mia figlia, qualora me ne andassi in cielo. Raggiungo Londra perché si rispettino i miei diritti di mamma. Sposerò Carla e farò la stepchild adoption per Penelope: questo è l’unico nucleo familiare di cui posso fidarmi”, queste erano state le parole della cantante con le quali ha dato l’annuncio del suo addio.