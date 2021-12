Giulia Sol fa centro nel cuore dei suoi follower. Tutti pazzi di lei e dei suoi look che fanno girare la testa

Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a “Tale e Quale Show” nel quale ha dimostrato un talento strabiliante, anche se chi è abituato ad andare a teatro e seguire i musical già la conosceva. Parliamo di Giulia Sol, la giovane e talentuosa artista che a soli 19 anni ha interpretato i panni di Molly, la protagonista del musical Ghost.

Per lei è stato un sogno che si è avverato dopo aver frequentato la Scuola del Musical di Milano. Calcare quel palco per cantare e ballare era il suo desiderio più grande, qualcosa che lei aveva capito da quando aveva solo 5 anni.

Giulia Sol fa centro, pieno di like e look da sogno

Un mix di scatti che riassumono diversi giorni di lavoro e divertimento. Così Giulia Sol torna su Instagram per condividere con i suoi follower, quasi 20 mila, i bei momenti trascorsi per la Milan Music Week.

“Lo so. Da questi scatti (di @concedro 📸 che ringrazio 🙏🏼❤️) può sembrare che la @milano_music_week in Casa @afi_italia sia stata divertente. In realtà… No, in realtà niente. Ci siamo divertiti davvero. Grazie per avermi fatta sentire a 🏠 A presto ❤️” così l’artista ha commentato questa bella esperienza.

Quello che è balzato all’occhio dei suoi fan sono stati i suoi look, uno più bello dell’altro e la scelta di vestiti molto corti che hanno messo in mostra le sue magnifiche gambe. Tubini aderentissimi che esaltano la sua silhouette, così perfetta da fare invidia a tutte.

Dal nero agli strass, dalle scollature alle gonne morbide, Giulia Sol ha scelto linee diverse ma con un unico risultato, la magia totale.

Per lei su Instagram solo bellissime parole, per il suo talento ma anche per la sua bellezza e sensualità. La cantante ha fatto il pieno di like e tra tutti c’è chi l’ha definita una “F**a da paura”.