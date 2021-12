Matilde Brandi a 50 anni sfoggia un fisico da paura: così perfetto e sensuale da mettere in difficoltà i deboli di cuore

La partecipazione al “Grande Fratello Vip” le ha fatto davvero bene ed ora lei risplende come non mai. Parliamo di Matilde Brandi, la ballerina e showgirl che ha fatto battere il cuore di tanti italiani negli anni Novanta e che, allontanatasi dalla tv da diverso tempo, è tornata più splendente ed in forma che mai con il reality di Canale 5.

Matilde in tutti questi anni non si è mai fermata, si è dedicata alle sue due bambine e alla famiglia ma ha anche aperto una scuola di danza a Roma. Il suo fisico parla chiaro e nessuno può negarlo: nonostante abbia più di 50 anni ha un corpo da fare invidia e gli ultimi scatti pubblicati su Instagram lo dimostrano nero su bianco.

Matilde Brandi, costume da sogno e temperatura bollente

Oltre cinquant’anni e non sentirli. Per Matilde Brandi il tempo sembra non passare mai o almeno è quello che dice il suo corpo, sempre statuario e filiforme come quando era una ragazzina e muoveva i suoi primi passi di danza in tv.

Negli ultimi scatti che la showgirl ha proposto su Instagram è questo quello che balza all’occhio. Chi non sa quanti anni abbia è impossibile dire che abbia superato già una certa soglia. Bellissima, sorridente e con una silhouette da fare invidia, Matilde si affaccia al balcone, guarda il panorama e sorride alla bellezza di Dubai.

Direttamente dagli Emirati Arabi sgancia due foto che sono la fine del mondo. La soubrette indossa un costume da favola, tutti brillantini, senza bretelle, a fascia. Costume intero che accentua il suo decolleté ma che soprattutto mette in evidenza un lato B spaziale. Lo slip si insinua proprio tra le forme sinuose e vi resta “bloccato”.

Matilde sale sulle mezze punte e con la classe da ballerina che la contraddistingue stende tutti. Le gambe sono lunghe e perfette, senza un minimo difetto.

“Stratosferica” le dice un suo ammiratore e Guendalina Canessa commenta: “Beh va beh 😍😍😍😍😍😍😍😍🙌🔥❤️ hai bevuto la pozione magica della giovinezza?? Sennò non si spiega😂😍”.