“Matrimonio a prima vista 2021” ex concorrente svela la sua nuova fiamma: che dirà Dalila?

Ha lasciato il programma riconsegnando la fede agli esperti che lo avevano unito alla bella romana Dalila Cantagallo. Oggi la novità che ha rallegrato molti.

Martedì 23 novembre i fan del programma di Real Time “MAPV Italia” hanno visto la puntata “E poi” in cui le coppie hanno fatto il punto della situazione sentimentale tra di loro nei sei mesi successivi alla scelta definitiva di fronte agli esperti.

Dalila Cantagallo e Manuel Felici non solo avevano consegnato le fedi ma nei mesi a seguire hanno confermato di non aver avuto nessun contatto tra di loro, facendo perdere la speranza nei fan che speravano in un loro possibile riavvicinamento a telecamere spente.

Nessuna volontà di riprovarci ma solo un forte desiderio di mettere una pietra sopra a ciò che era accaduto tra di loro. Molti hanno criticato la poca empatia che i due giovani romani, residenti nello stesso quartiere, hanno avuto l’un verso l’altra, aspetto che probabilmente coltivato di più avrebbe portato ad un esito diverso.

Oggi Manuel però è di nuovo “felice”, vediamo di chi si tratta.

Manuel Felici assieme ad una nuova bionda: casualità?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da manuel (@manuelfelici_85)

“Attenti a quei due 🔥” ha scritto Davide Graceffa, ex concorrente di Lugo, tra i commenti che accompagnano la foto postata dal tabaccaio romano circa una settimana fa.

In questi giorni lo abbiamo studiato, sono emerse due foto della nuova ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore, ma nessuna indicazione sulla sua identità – (solo un #DADA, diminutivo di Daniela?) – che per il momento (o per scelta) resta misteriosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Matrimonio a prima vista”, coppia molto amata svela il suo segreto per stare insieme: “Amare è difficile ma…”

Occhi profondi ed un bel sorriso solare, anche lei biondissima come la ex moglie però. Aspetto che fa pensare molto, si tratta di una mera casualità oppure Manuel ha rivisto nella ragazza alcuni tratti somatici che gli hanno fatti ripensare a Dalila?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Stratosferica” Matilde Brandi in costume è una ragazzina, lo slip scompare proprio lì: apoteosi di bellezza – FOTO

Manuel che oggi è nuovamente “Felici di nome e di fatto” (come disse il celebrante alle precedenti nozze con Dalila) ha solamente fatto sapere il suo stato d’animo con degli hashtag:

“#ledomenichebelle #grazieperrendermifelice❤️ #ètuttovero #ancoranoncicredo🙈 #dada”. Attendiamo nuovi aggiornamenti quindi sulla nuova storia sentimentale che sta appassionando fan e curiosi.