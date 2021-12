Messi a Napoli, l’annuncio di De Laurentiis sconvolge i tifosi

Clamoroso annuncio a sorpresa del Presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Lionel Messi a Napoli prossimamente: tifosi in delirio.

Un incredibile annuncio balza sulle prime pagine dei quotidiani sportivi partenopei e non solo. Si tratta di un vero e proprio sogno ad occhi aperti per il Napoli e i suoi tifosi. D’altronde, considerato l’andamento della squadra nel corso di questa stagione, spingersi anche solo con il pensiero, verso traguardi proibiti è più di un semplice concetto utopistico.

Nel cavalcare l’onda dell’entusiasmo partenopeo, l’annuncio dell’ultima ora di De Laurentiis avvicina ancor più la città alla sua squadra. Nel capoluogo campano, la gente passeggia per strada chiacchierando di calcio, tra sorrisi e volti distesi.

Luciano Spalletti sembra aver trovato la giusta dimensione per una rosa che alla fine della scorsa stagione aveva il morale sotto i tacchi per non aver agguantato la zona Champions League, proprio sul gong.

Le parole del numero uno partenopeo, all’indomani del roboante successo per 4-0 che ha tramortito l’Aquila laziale, ‘Olimpia’, sono musica per le orecchie per gli appassionati e riguardano un vecchio pallino, tanto discusso in tema calciomercato: Lionel Messi

Clamoroso Messi a Napoli, c’è la data: il sogno dei tifosi si realizzerà

Il sogno di qualsiasi tifoso partenopeo ad oggi è quello di vedere l’eredità di Diego Armando Maradona raccolta dall’attuale fuoriclasse, accostato da tutto il mondo alle sue capacità.

Si tratta inevitabilmente di Lionel Messi, il fenomeno argentino reduce dal settimo pallone d’oro e da un campionato americano vinto con la sua Argentina. Stando alle ultime del Presidente, Aurelio De Laurentiis, il Napoli vorrà certamente dare un seguito alle emozioni vissute durante il battesimo della statua, eretta in onore del ‘Pibe De Oro’.

All’indomani della cerimonia di presentazione del monumento sportivo, dedicato al più grande di tutti, la città è pronta ad accogliere l’attuale attaccante del PSG a braccia aperte.

Il direttore della ‘Filmauro’ ha promosso, in anticipo, un evento calcistico che vedrà il ‘Ciuccio’ fronteggiare i colossi argentini della Nazionale maggiore. Un’amichevole esclusiva, la prima in Campania dedicata a D10S.

Decisiva una chiacchierata con Hugo Maradona, il fratello di Diego che ha acconsentito all’iniziativa. Ora non resterà che limare i dettagli dell’organizzazione con l’ambasciata argentina a Roma per formalizzare il tutto.

Appuntamento dunque al prossimo 24 Maggio 2022, data in cui Lionel Messi sbarcherà a Napoli e giocherà nell’impianto del ‘Maradona Stadium’, coronando seppur in parte, il sogno di qualsiasi tifoso: previsto senza dubbio il tutto esaurito.