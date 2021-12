Valentina Vignali offre soluzioni brillanti in un vedo non vedo da Oscar: il suo è un segreto che accende subito gli animi dei suoi fan.

Riminese doc, classe 1991, e dal fascino incantevole ben riconosciuto dai suoi spettatori, la cestista e modella Valentina Vignali ha un importante segreto da rivelare. Icona di stile, beauty routine, fitness e figurante di grande premura per il mondo animale, ha dimostrato per la prima volta nel corso della sua carriera di essere sommersa dalle sue attività quotidiane.

Amata opinionista sul piccolo schermo, da “Mattino Cinque” a “Domenica Live“, Valentina spiega come affrontare stress e stanchezza grazie ad un semplice step. Dopo aver confessato in questo ore come Gemitaiz, Justin Bieber e Pink siano confermati come i suoi artisti preferiti del 2021, seguendo la scia di molte altre celebrità nel pubblicare il loro dettagliato resoconto su Spotify, ora è il momento di passare all’azione. Il consiglio assumerà però una piega “vertiginosa“. E le trasparenze, dato il segreto in questione, si prepareranno al contempo ad incendiare il web.

“Monella!” Valentina Vignali trasparenze da infarto in primo piano, è un segreto che accende

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

“Avete presente le giornate no stop?” chiede Valentina in didascalia. Mentre l’originale firma del luminoso abito, in tinta nude e dalle evidenti preziosità in bianco, sfoggiato quest’oggi verrà svelato poco dopo. Nel frattempo la cestista vorrà aggiornare i suoi follower su quest’ultima settimana vissuta a pieno “tra eventi, viaggi, e allenamenti…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “No limit!” Le Donatella è ora di mostrarsi come “mamma ci ha fatte” – FOTO

“Le giornate che sembrano interminabili” continua l’estiva beniamina di 2bekini, “dove le energie per arrivare a sera non bastano mai!” Ma oggi Valentina è pronta a svelare l’identità del suo “alleato contro la stanchezza“. Si tratta dell’ubichinolo, spiega l’influencer nel dettaglio. “E’ un derivato del più noto coenzima Q10, è un potente antiossidante che favorisce la conversione del cibo in energia all’interno delle cellule.

L’assunzione di integratori, a base di questo principio attivo aiuta in termini di energia e vitalità, per affrontare al meglio lo stress fisico e mentale“.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “GF Vip”, il concorrente spiazza tutti: “Sono l’amante, lui è fidanzato”. Di chi si tratta

Ora lo zoom sui “capi unici e introvabili” per la “monella!” Dopo aver ringraziato Valentina, dato il suo prezioso consiglio, sarà la volta di passare in rassegna gli apprezzamenti. A far risuonare altri plausi, tra le già innumerevoli opinioni positive sorte di risposta alla posa esibita dalla modella, interverrà anche il noto brand d’abbigliamento Dream Shop Wear.

“Ciao Valentina ci fa piacere che indossi ancora il nostro abito. Anche noi continuiamo a seguirti con affetto“.